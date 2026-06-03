ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ για Ιράν: Ο Χαμενεΐ εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις, έχουν συμφωνήσει να μην αποκτήσουν πυρηνικό όπλο

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Το Ιράν έχει ήδη δεσμευθεί ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στη New York Post, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να αναθεωρήσει τη στάση της.

Όπως ανέφερε, η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν αποτελούσε το βασικό ζητούμενο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Επίσης, ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε στον ρόλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, υποστηρίζοντας ότι εμπλέκεται στις εξελίξεις και στις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Αγιατολάχ χαίρει ιδιαίτερου σεβασμού στο Ιράν, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα της επιρροής του στις αποφάσεις της Τεχεράνης

Παράλληλα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει συναντήσει ποτέ τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, ενώ εξαπέλυσε αιχμές σε βάρος του, υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Με δηκτικό ύφος, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι «του λείπουν πολλά διαφορετικά μέρη», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για το σχόλιό του.

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