Τραμπ για Ιράν: «Έχουν κυριολεκτικά εξαλειφθεί» – Νέο κάλεσμα για τα Στενά του Ορμούζ

Πάνω από 7.000 στόχοι στο Ιράν έχουν χτυπηθεί και πάνω από 100 ιρανικά πλοία έχουν βυθιστεί, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν τους έχουν μείνει πολλοί πύραυλοι – Καταστρέψαμε το 95% των drones», είπε προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ καταστρέφει «την δυνατότητα τους να απειλούν την ασφάλεια των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ».

«Οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει περισσότερα από 30 πλοία ναρκοθέτησης», ανέφερε , ενώ σημείωσε ότι η ικανότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Ιράν «πλησιάζει στο μηδέν».

«Έχουν κυριολεκτικά εξαλειφθεί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η αεροπορία και το ναυτικό της χώρας έχουν εξαφανιστεί, οι ηγέτες τους έχουν εξαφανιστεί και η αντιαεροπορική τους τεχνολογία έχει αποδεκατιστεί».

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «κάνουν αυτό που έπρεπε να είχαν κάνει πριν από πολλά χρόνια», σημείωσε για να προσθέσει ότι οι ΗΠΑ έπληξαν σήμερα τρία εργοστάσια στο Ιράν όπου κατασκευάζονταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι.

Ο αμερικανός πρόεδρος είπε πως για το Ιράν είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να κατασκευάσει πυραύλους και πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ άφησαν ανέγγιχτους τους αγωγούς του πετρελαίου κατά την επίθεση στο νησί Χαργκ.

Επιπλέον, κάλεσε και πάλι άλλες χώρες να «έρθουν να μας βοηθήσουν» στα Στενά του Ορμούζ – ένα ζήτημα με τεράστιο παγκόσμιο οικονομικό αντίκτυπο, καθώς και σημαντικές εσωτερικές πολιτικές προεκτάσεις για την κυβέρνηση.

Ανέφερε επίσης, ότι ορισμένες χώρες του είπαν ότι είναι έτοιμες να συνδράμουν, ενώ άλλες δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό για να βοηθήσουν.