Τραμπ για Ιράν: Δεν έχουμε ακόμα συμφωνία, ίσως πρέπει να το τελειώσουμε – Χωρίς έλεγχο στο Ορμούζ

Νέες προειδοποιήσεις προς το Ιράν απηύθυνε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την πορεία των διαπραγματεύσεων, την ώρα που η Τεχεράνη ισχυρίζεται πως έχει υπογράψει το προσχέδιο συμφωνίας.

Την ίδια ώρα και ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι παρουσίαζαν όρους για το Ορμούζ, κυρώσεις και πυρηνικά, ο Λευκός Οίκος απέρριπτε τις αναφορές των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης για το μνημόνιο κατανόησης, χαρακτηρίζοντάς το «απόλυτη παραποίηση».

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα, κατά την έναρξη συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημαίνοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσινγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη.

«Το Ιράν είναι πολύ πρόθυμο. Θέλουν πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν φτάσει εκεί… Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα είμαστε (σ.σ. στο τέλος). Είτε θα είμαστε (ικανοποιημένοι) είτε θα πρέπει απλώς να τελειώσουμε τη δουλειά», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων.

Πρόσθεσε ότι η ιρανική ομάδα διαπραγματεύεται και ότι «δεν έχει άλλη επιλογή» από το να καταλήξει σε συμφωνία, δεδομένων των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Τεχεράνη.

«Κανείς δεν θα ελέγχει το Ορμούζ»

«Το Στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό σε όλους, κανείς δεν θα το ελέγχει… », ξεκαθάρισε επίσης ο αμερικανός πρόεδρος.

«Το Ομάν θα πρέπει να συμπεριφέρεται σωστά όπως οποιοσδήποτε άλλος» πρόσθεσε, απαντώντας στα σενάρια περί συνδιαχείρισης Ιράν-Ομάν. Στη σωστή, στιγμή πρόσθεσε, θα απελευθερώσουμε τα πλοία από το στενό.

«Το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι υπόλοιποι, διαφορετικά θα πρέπει να το βομβαρδίσουμε», ανέφερε όταν ρωτήθηκε αν θα αποδεχόταν μια συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να μοιραστούν τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ.

«Δεν θα αρθούν οι κυρώσεις στο Ιράν με αντάλλαγμα το ουράνιο»

Το Ιράν δεν θα λάβει άρση των κυρώσεων με αντάλλαγμα την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου δήλωσε σε συνέντευξή του ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

«Όχι, όχι, καθόλου. Όχι άρση των κυρώσεων, όχι», δήλωσε στο PBS News κατά τη διάρκεια σύντομης τηλεφωνικής επικοινωνίας όταν ρωτήθηκε αν στην επικείμενη συμφωνία το Ιράν θα παραχωρούσε το ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων.

Συγκρατημένη αισιοδοξία από Ρούμπιο

Στο μεταξύ, συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. «Νομίζω πως έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος και κάποιο ενδιαφέρον», συμπληρώνοντας πως «θα δούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες» εάν μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος.

Όπως είπε οι ΗΠΑ θα προτιμούσαν να δώσουν στην διπλωματική οδό «κάθε ευκαιρία να πετύχει», ωστόσο τόνισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει «άλλες επιλογές διαθέσιμες… αν αυτό δεν λειτουργήσει».

Ο Ρούμπιο επανέλαβε επίσης ότι το Ιράν «δεν μπορεί και δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα» όσο ο Τραμπ είναι πρόεδρος.

Τι αναφέρουν τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης

Το μνημόνιο, που θεωρείται ως οδικός χάρτης για μελλοντικές διαπραγματεύσεις σε θέματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και οι διεθνείς κυρώσεις κατά του Ιράν, βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με τη μεσολάβηση του Πακιστάν.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το CNNi, το υπό διαπραγμάτευση μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα καλεί τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις να αποσυρθούν από την περιοχή του Ιράν και να άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης.

«Σε αντάλλαγμα, το Ιράν έχει δεσμευτεί να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα», ανέφερε το ρεπορτάζ.

Η διαχείριση και η διαδρομή της θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω του στενού θα ελέγχονται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν, ανέφερε το ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα IRIB. Τα στρατιωτικά σκάφη εξαιρούνται από αυτή τη συμφωνία, πρόσθεσε.

Το IRIB θεωρείται ότι καθοδηγείται από σκληροπυρηνικά στοιχεία του ιρανικού καθεστώτος.

Το ρεπορτάζ πρόσθεσε ότι το πλαίσιο της συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και ότι κανένα βήμα δεν θα γίνει από την Τεχεράνη χωρίς «απτή επαλήθευση». Οι διαπραγματεύσεις «προχωρούν αυτή τη στιγμή, με τις δύο πλευρές να βελτιώνουν τη διατύπωση του σχεδίου κειμένου».

Εάν επιτευχθεί τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, το μνημόνιο θα εγκριθεί με τη μορφή δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ανέφερε.