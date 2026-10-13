Τραμπ για Γκιλφόιλ: Εξετάζουμε το θέμα, δεν είμαστε ευχαριστημένοι

Τη δυσαρέσκεια του για το ζήτημα που έχει προκύψει σε σχέση με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά τα δημοσιεύματα με καταγγελίες για φερόμενες παράνομες δοσοληψίες, πριν την ανάληψη των καθηκόντων της, τις οποίες η ίδια αρνείται. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αν σκέφτεται να την απομακρύνει από τη θέση της, ο Τραμπ απάντησε: «Το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι».

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Γκίλφοϊλ έχει επικοινωνήσει με τον δικηγόρο της, ενώ έχει ζητήσει συμβουλές και από στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, εν μέσω των καταγγελιών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Γκίλφοϊλ φέρεται να ζήτησε από δωρητή που στηρίζει τον Τραμπ να εξοφλήσει έναν υψηλό λογαριασμό της πιστωτικής της κάρτας, με αντάλλαγμα την πρόσβαση σε αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης. Οι δικηγόροι της, ωστόσο, αρνούνται ότι υπήρξε οποιαδήποτε παρανομία, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα που ζητούσε αφορούσαν αμοιβές για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που είχε ήδη προσφέρει στον συγκεκριμένο δωρητή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον, με Δημοκρατικούς από τις επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να διερευνήσει τη συμπεριφορά της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Ελλάδα.