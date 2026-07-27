Τραμπ για F-35: Καλός σύμμαχος η Τουρκία, κανείς δεν θα μου πει τι πρέπει να πουλάμε

Στο θέμα της πώλησης των F-35στην Τουρκία αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «η Άγκυρα είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος», ενώ τόνισε ότι «κανείς δεν θα μου πει τι πρέπει να πουλάμε».

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε τις αντιρρήσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου για την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, δηλώνοντας ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσινγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό.

«Πείτε τους, κοιτάξτε, η Τουρκία υπήρξε ένας εξαιρετικός σύμμαχος για μένα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, καθ’ οδόν προς το Μίσιγκαν.

«Πιστεύω ότι έκανε πολύ καλή δουλειά, έκανε καλή δουλειά στη Συρία. Και κανείς δεν μου λέει τι θα πρέπει να πουλάμε. Η Τουρκία υπήρξε ένας εξαιρετικός σύμμαχος για μένα», πρόσθεσε.

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Η στάση Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου έχει καλέσει την Ουάσινγκτον να μην προμηθεύσει την Άγκυρα με F-35 ή με κινητήρες για τα μαχητικά της αεροσκάφη, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια μεταφορά θα ανέτρεπε την ισορροπία ισχύος στην περιοχή και θα απειλούσε το στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ.

Η Τουρκία απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα των F-35 μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400. Ο Τραμπ έχει, ωστόσο, αφήσει να εννοηθεί ότι είναι ανοικτός στην ανατροπή αυτής της απόφασης, δηλώνοντας, κατά τη συνάντησή του στις 7 Ιουλίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «εξετάσουν ασφαλώς» το ενδεχόμενο πώλησης.

Οποιαδήποτε συμφωνία θα εξακολουθούσε να προσκρούει σε νομικούς περιορισμούς και πιθανότατα σε αντιδράσεις στο Κογκρέσο.

Ο Τραμπ υπογράμμισε τη στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη βαθιά αντιπαλότητα μεταξύ της κυβέρνησης Ερντογάν και του Ισραήλ.

«Η Τουρκία δεν είναι ιδιαίτερα φιλική προς το Ισραήλ. Το γνωρίζετε αυτό, σωστά;» είπε ο Τραμπ. «Η Τουρκία υπήρξε εξαιρετική. Είναι, παρεμπιπτόντως, μια πολύ ισχυρή χώρα. Διαθέτει έναν τεράστιο στρατό, έναν πολύ μεγάλο και πολύ ισχυρό στρατό, και έχει πολύ αξιόλογο εξοπλισμό».

Παρά την απόρριψη της θέσης του Νετανιάχου για την Τουρκία, ο Τραμπ επαίνεσε επίσης τις επιδόσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού κατά τη σύγκρουση με το Ιράν.

«Αλλά ο Μπίμπι υπήρξε εξαιρετικός», κατέληξε ο Τραμπ. «Ήταν πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου. Συνεργαστήκαμε πολύ καλά. Και αν κοιτάξετε το Ιράν σήμερα, βρίσκεται στο 8% αυτού που ήταν πριν από τέσσερις μήνες. Βρίσκεται στο 8% αυτού που ήταν πριν από τέσσερις μήνες. Θα δούμε, λοιπόν, πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά».

Η θέση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Η τοποθέτηση αυτή του προέδρου των ΗΠΑ έρχεται λίγες μέρες μετά την επιστολή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με την οποία η τουρκική πλευρά εξακολουθεί να μην πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35.

Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον νόμο CAATSA και το άρθρο 1245 του αμυντικού προϋπολογισμού του 2020, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, η Άγκυρα θα πρέπει να επιλύσει οριστικά το ζήτημα των ρωσικών S-400, παύοντας να κατέχει το σύστημα εκπληρώνοντας όλες τις προϋποθέσεις πιστοποίησης που προβλέπει ο νόμος.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπογραμμίζει ακόμη ότι οποιαδήποτε διαδικασία επίλυσης του ζητήματος των S-400 θα πρέπει να είναι «διαφανής, σύννομη και σύμφωνη με τα συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ».

Παράλληλα, επιβεβαιώνει ότι οι επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Άγκυρας για την εξεύρεση λύσης συνεχίζονται.

Αναφερόμενο στις διμερείς σχέσεις, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημειώνει ότι η συνεργασία των δύο χωρών βασίζεται σε κοινές ανησυχίες ασφάλειας και σε ισορροπημένες εμπορικές σχέσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Άγκυρα σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ζητώντας ταυτόχρονα λογοδοσία όταν οι ενέργειές της υπονομεύουν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.