Τραμπ για ενδιάμεσες εκλογές: Θα τα πάμε καλά, οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες – Αν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί, η Αμερική τελείωσε

ισιόδοξος για την επίδοση των Ρεπουμπλικανών στις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια από τις τελευταίες προεκλογικές εμφανίσεις του. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δίνουν τόσο τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και τη Γερουσία στους Δημοκρατικούς.

Έχοντας πραγματοποιήσει 26 προεκλογικές συγκεντρώσεις σε διάστημα ενός μήνα, ο 80χρονος Αμερικανός πρόεδρος παραχώρησε συνέντευξη στη δημοσιογράφο Μιράντα Ντιβάιν της New York Post, στον Λευκό Οίκο, μιλώντας για την εκλογική αναμέτρηση, το πολιτικό του μέλλον και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να κυβερνήσει εάν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

«Νομίζω ότι είναι στημένες. Πιστεύω ότι πολλές εταιρείες δημοσκοπήσεων δεν στέλνουν καν ανθρώπους να κάνουν έρευνες. Παίρνουν μια μεγάλη επιταγή, λένε ότι έχουν 1.000 δημοσκόπους σε όλη τη χώρα και μετά κάθονται πίσω από ένα γραφείο», δήλωσε για τις δημοσκοπήσεις.

Όπως πρόσθεσε, δεν γνωρίζει προσωπικά κανέναν που να έχει συμμετάσχει σε δημοσκόπηση: «Ίσως δεν ρωτούν Ρεπουμπλικανούς. Όμως πιστεύω ότι θα τα πάμε αρκετά καλά. Το συμπεραίνω από τις συγκεντρώσεις μας, που είναι τόσο μεγάλες όσο ήταν πάντα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά το εξαντλητικό πρόγραμμά του, υποστηρίζει ότι δεν αισθάνεται κόπωση: «Υπάρχει τόση αγάπη μέσα στην αίθουσα ή στο στάδιο, που κατά κάποιον τρόπο γίνεται εύκολο. Στην πραγματικότητα σου δίνει ενέργεια. Βλέπεις την αγάπη και τον σεβασμό του κόσμου και ξέρεις ότι η χώρα πηγαίνει τόσο καλά. Οι πραγματικοί άνθρωποι το γνωρίζουν» είπε.

Την ίδια ώρα, απέφυγε να κατονομάσει τον προτιμώμενο διάδοχό του: «Θέλω απλώς κάποιον που θα είναι καταπληκτικός, γιατί αν χάσουμε από τους Δημοκρατικούς, αυτή η χώρα έχει τελειώσει» δήλωσε.

«Θα αφήσουν εκατομμύρια παράνομων μεταναστών να εισέλθουν. Άφησαν 25 εκατομμύρια ανθρώπους να έρθουν, και έχουμε διώξει πολλούς από αυτούς. Έχουμε διώξει τους περισσότερους από τους πραγματικά επικίνδυνους… Θέλουν να αυξήσουν τους φόρους. Θέλουν να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα που θα καταστρέψουν την Αμερική.

«Αν χάσουμε τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τη Γερουσία και την προεδρία, η χώρα μας είναι τελειωμένη. Γιατί έχεις να κάνεις με τρελούς» τόνισε.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι θα ήθελε να διεκδικήσει ξανά την προεδρία, παρότι η 22η Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος δεν επιτρέπει την εκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα περισσότερες από δύο φορές.

«Θα γίνω ο κύριος Βέτο»

Παρότι δήλωσε βέβαιος ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα διαψεύσουν τις δημοσκοπήσεις, ο Τραμπ έχει ήδη εξετάσει το ενδεχόμενο να βρεθεί αντιμέτωπος με ένα Κογκρέσο ελεγχόμενο από τους Δημοκρατικούς.

Σε αυτή την περίπτωση, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την πολιτική του ατζέντα. Αντίθετα, προειδοποίησε ότι θα αξιοποιήσει τις προεδρικές εκτελεστικές εντολές και κυρίως το δικαίωμα άσκησης βέτο, ώστε να εμποδίσει την προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών με τις οποίες διαφωνεί.

«Νομίζω ότι θα τα πάμε εξαιρετικά. Αλλά αν δεν κερδίσουμε, θα ασκώ βέτο σε όλα. Θα βάζω βέτο, ξανά και ξανά», είπε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Υποθέτω ότι θα γίνω ο κύριος Βέτο».

Πάντως, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν τελικά συμβιβασμοί με τους Δημοκρατικούς.μ «Και κάποια στιγμή, πιθανότατα θα καταλήξουμε σε συμφωνίες», ανέφερε.

Προληπτική χάρη στους συνεργάτες του

Ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης για τις προειδοποιήσεις Δημοκρατικών στελεχών ότι, εάν αποκτήσουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν έρευνες σε βάρος του ίδιου, μελών της οικογένειάς του, υπουργών, συνεργατών του, ακόμη και του Έλον Μασκ.

Ο πρόεδρος εμφανίστηκε αποφασισμένος να προστατεύσει τα πρόσωπα που έχουν εργαστεί για την κυβέρνησή του. «Αν το κάνουν, θα πρέπει απλώς να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους», σημείωσε.

Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μαζικών προληπτικών απονομών χάριτος, κατά το πρότυπο των αντίστοιχων αποφάσεων που είχε λάβει ο Τζο Μπάιντεν στο τέλος της θητείας του.

«Θα το έκανα αν χρειαζόταν, ασφαλώς. Δεν θα το σκεφτόμουν καν. Θα το έκανα. Το έκανα και για την 6η Ιανουαρίου», δήλωσε.