Τραμπ για 11η Σεπτεμβρίου: Το μίσος γνώρισε τη δύναμη του αμερικανικού πνεύματος – Αναφορά στο Ιράν

«Είκοσι πέντε χρόνια έχουν περάσει από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου , μία ολόκληρη γενιά», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκινώντας την ομιλία του στην τελετή μνήμης για την 25η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στο Πεντάγωνο.

«Ωστόσο, ο χρόνος δεν έχει σβήσει τη μνήμη εκείνης της ημέρας, όταν η χώρα μας ήρθε αντιμέτωπη με το πραγματικό κακό», πρόσθεσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτών της Αμερικής.

«Σήμερα ανανεώνουμε τον ιερό όρκο που δώσαμε στο όνομά τους πριν από 25 χρόνια. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Γι’ αυτό αγωνιζόμαστε σήμερα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην τελετή μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου στο Πεντάγωνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ακόμη ότι «σε ημέρες όπως η 11η Σεπτεμβρίου μαθαίνουμε από τι πραγματικά είναι φτιαγμένη μια χώρα».

«Αυτή τη στιγμή μαθαίνουμε ξανά από τι είμαστε φτιαγμένοι και πρέπει να είμαστε δυνατοί και έξυπνοι», πρόσθεσε.

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στο Ιράν κατά την ομιλία του στην τελετή μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου στο Πεντάγωνο, χαιρετίζοντας, όπως είπε, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που εργάζονται ώστε η Τεχεράνη να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

«Χαιρετίζουμε τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που εργάζονται αυτή τη στιγμή για να διασφαλίσουν ότι ο υπ’ αριθμόν ένα κρατικός υποστηρικτής της τρομοκρατίας στον κόσμο, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», δήλωσε.

«Η σημαία μας είναι σύμβολο δικαιοσύνης και ελευθερίας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε την ομιλία του στο Πεντάγωνο λέγοντας ότι η 11η Σεπτεμβρίου «μας θύμισε την τρομερή δύναμη του μίσους», αλλά ταυτόχρονα ανέδειξε «τη δύναμη του αμερικανικού πνεύματος».

«Κανείς δεν μπορεί ποτέ να προετοιμαστεί για μια ημέρα όπως η 11η Σεπτεμβρίου. Μπορούμε όμως πάντα να επιλέγουμε να είμαστε το είδος του έθνους που είδε ο κόσμος εκείνες τις ημέρες που ακολούθησαν», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι επόμενες γενιές πρέπει να μεγαλώνουν γνωρίζοντας «ότι η χώρα τους είναι καλή, ότι οι πατέρες τους είναι γενναίοι και ότι η σημαία μας είναι σύμβολο δικαιοσύνης και ελευθερίας».