Τραμπ: Εξετάζω την επανεκκίνηση του «Project Freedom» στα Στενά του Ορμούζ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το «Project Freedom», αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο Τραμπ έκανε τη δήλωση αυτή κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης που παραχώρησε τη Δευτέρα στον Τζον Ρόμπερτς του Fox News. Ανέφερε ότι δεν έχει λάβει τελική απόφαση σχετικά με την επανέναρξη του προγράμματος.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη του είπε πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να ανακτήσουν το πυρηνικό απόθεμα από τις κατεστραμμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, καθώς η ίδια δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνολογία για να το κάνει.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά την πρωτοβουλία την περασμένη εβδομάδα, αλλά σύντομα την ανέστειλε εν μέσω των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Τεχεράνη.

Τι ζητά η Τεχεράνη

Η Τεχεράνη επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων, ζητώντας:

πολεμικές αποζημιώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πλήρη ιρανική κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ άρση των αμερικανικών κυρώσεων, αποδέσμευση των κατασχεμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, ζητά επίσης:

τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς και την άρση της αμερικανικής απαγόρευσης στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

«Εντελώς απαράδεκτη η πρόταση του Ιράν»

«Μόλις διάβασα την απάντηση από τους λεγόμενους «Αντιπροσώπους» του Ιράν. Δεν μου αρέσει — ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του, απορρίπτοντας την απάντηση της Τεχεράνης.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εξαπολύσει νέα πυρά κατά του Ιράν. «Το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας αλλά δεν θα γελά πια» ανέφερε μεταξύ άλλων.