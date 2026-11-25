Τη διαβεβαίωση ότι η χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν είναι εξασφαλισμένη έως τα τέλη Ιανουαρίου έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας πυρά κατά των Δημοκρατικών, τους οποίους κατηγόρησε ότι κινδυνεύουν να μετατρέψουν μια «ολοκληρωτική νίκη» σε «ήττα».

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στη New York Post από το Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι οι στρατιωτικές επιλογές του ενδέχεται να περιοριστούν όταν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου τον Ιανουάριο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι δεν θα οδηγήσουν σε πρόωρο τερματισμό της σύγκρουσης.

«Θα πάρουν μια ολοκληρωτική νίκη και θα τη μετατρέψουν σε ήττα. Το ναυτικό τους έχει καταστραφεί, η αεροπορία τους έχει καταστραφεί, η αντιαεροπορική τους άμυνα, τα πάντα. Οι ηγέτες τους έχουν χαθεί», υποστήριξε ο Τραμπ.

«Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό πολιτικά, γιατί έχουμε κερδίσει. Μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο όποτε θέλουμε», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς εάν περιορίζεται το χρονικό περιθώριο για την εξαπόλυση στρατιωτικών πληγμάτων, υπογράμμισε ότι η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων είναι ουσιαστικά εξασφαλισμένη μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου.

Αναφερόμενος στην πρόθεση του Ιράν να διεκδικήσει αποζημιώσεις από τις ΗΠΑ για την αεροπορική επιδρομή σε σχολείο, ο Τραμπ αντέτεινε ότι και η Ουάσινγκτον δικαιούται αποζημιώσεις, ισχυριζόμενος ότι το ιρανικό καθεστώς έχει σκοτώσει 75.000 διαδηλωτές τους τελευταίους επτά μήνες.

«Δεν δεσμεύομαι από χρονοδιάγραμμα» για την Ουκρανία

Παράλληλα, ο Τραμπ αντέδρασε γελώντας στον ισχυρισμό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επιδιώκουν ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου έως τον Ιανουάριο.

«Δεν δεσμεύομαι από κάποιο χρονοδιάγραμμα. Απλώς θα ήθελα να τελειώσει. Θα ήθελα να τελειώσει σήμερα, αλλά χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό», ανέφερε.

«Μερικές φορές ο Πούτιν φαίνεται έτοιμος και ο Ζελένσκι όχι. Άλλες φορές ο Ζελένσκι θέλει να επιτευχθεί συμφωνία και ο Πούτιν δεν είναι έτοιμος. Εξαρτάται από την ημέρα», κατέληξε.