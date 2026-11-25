έο μέτωπο στις παγκόσμιες εμπορικές σχέσεις ανοίγει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, προτείνοντας την επιβολή στοχευμένων δασμών σε 14 εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Ινδία.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να ανασυστήσει τη δασμολογική του πολιτική, μετά το πρόσφατο δικαστικό πλήγμα από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Οι νέοι αυτοί επιπλέον δασμοί, που προστίθενται σε εκείνους που ανακοινώθηκαν στα τέλη Ιουλίου με το πρόσχημα της καταπολέμησης της καταναγκαστικής εργασίας, ολοκληρώνουν έρευνα που ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο ο υπεύθυνος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο (USTR) Τζέιμισον Γκριρ.

Το επιχείρημα της «πλεονάζουσας ικανότητας»

Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, οι στοχοποιούμενες οικονομίες δημιουργούν ή συντηρούν δομική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε βιομηχανικούς κλάδους, επιβαρύνοντας και περιορίζοντας το αμερικανικό εμπόριο. Η αμερικανική διοίκηση υποστηρίζει ότι η υπερπαραγωγή αυτή —συχνά τροφοδοτούμενη από κρατικές επιδοτήσεις— επιτρέπει σε φθηνότερα προϊόντα να κατακλύζουν τις διεθνείς αγορές, υπονομεύοντας τους Αμερικανούς παραγωγούς.

Οι 14 εταίροι έχουν ήδη ενημερωθεί επισήμως, με την Ουάσιγκτον να διευκρινίζει ότι οι νέοι δασμοί θα είναι εξατομικευμένοι ανά χώρα και όχι οριζόντιοι, ενώ δεν θα υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών αμοιβαίου εμπορίου. Παράλληλα, για τις περισσότερες χώρες, οι νέες επιβαρύνσεις δεν θα λειτουργούν σωρευτικά επί των υφιστάμενων δασμών.

Ειδικό καθεστώς και προειδοποίηση προς το Πεκίνο

Η Κίνα αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση στον κανόνα της μη σώρευσης. Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο δασμό 20%, ο οποίος θα προστεθεί στον υφιστάμενο δασμό 25% που είχε επιβληθεί το 2018 για ζητήματα αναγκαστικής μεταφοράς τεχνολογίας.

Μάλιστα, η Ουάσιγκτον προειδοποιεί ότι ο νέος συντελεστής για τα κινεζικά προϊόντα ενδέχεται να διπλασιαστεί στο 40%, εάν το Πεκίνο δεν τηρήσει τους όρους της εμπορικής εκεχειρίας που συμφωνήθηκε στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας τον Οκτώβριο του 2025 — συμφωνία η οποία είχε οδηγήσει τότε στη μείωση των συνολικών δασμών στις κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ στο 47%. Από την πλευρά του, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε εκ νέου τις αιτιάσεις πριν από τη δημοσίευση των επίσημων εκθέσεων του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR), υποστηρίζοντας ότι η λεγόμενη «πλεονάζουσα ικανότητα» δεν υφίσταται στην πραγματικότητα.

Η νομική αναδίπλωση μετά το Ανώτατο Δικαστήριο

Οι νέοι δασμοί θεμελιώνονται στο Άρθρο 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974, το οποίο επιτρέπει στις ΗΠΑ να απαντούν σε ξένες εμπορικές πρακτικές που κρίνονται αθέμιτες ή επιζήμιες. Η επιλογή αυτού του νομικού εργαλείου αντανακλά τη στρατηγική προσαρμογή του Λευκού Οίκου έπειτα από μια σειρά δικαστικών και αγοραίων αναταράξεων.

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο του 2025 ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εξαγγείλει σαρωτικούς δασμούς «Ημέρας Απελευθέρωσης», τους οποίους ανέστειλε προσωρινά έπειτα από έντονες πιέσεις στις αγορές ομολόγων. Ακολούθησε τον Φεβρουάριο η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο έκρινε αντισυνταγματικούς τους δασμούς που είχαν επιβληθεί βάσει του Νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA). Έκτοτε, η αμερικανική κυβέρνηση κατέφυγε αρχικά στο Άρθρο 122 για έναν προσωρινό παγκόσμιο δασμό 10% και στη συνέχεια αξιοποίησε το Άρθρο 301 —πρώτα με δασμούς έως 12,5% σε 60 οικονομίες για πρακτικές καταναγκαστικής εργασίας και πλέον με το νέο πακέτο μέτρων κατά της βιομηχανικής υπερπαραγωγής.