Τραμπ: Είπα στον Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους και δεν θα το κάνει

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μίλησε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και του έδωσε εντολή να σταματήσει τις επιθέσεις σε ιρανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Του είπα, μην το κάνεις αυτό», είπε ο Τραμπ. «Και δεν θα το κάνει».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν γνώριζαν τίποτα» για την ισραηλινή επίθεση σε ιρανικές εγκαταστάσεις στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, το μεγαλύτερο απόθεμα φυσικού αερίου στον κόσμο.

Ωστόσο, μια ισραηλινή πηγή που γνωρίζει την επίθεση δήλωσε στο CNNi την Τετάρτη ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε την επίθεση σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, αντικρούοντας τον ισχυρισμό του προέδρου. Επίσης, αμερικανική πηγή δήλωσε επίσης στο CNNi ότι οι ΗΠΑ «γνώριζαν» την επίθεση.

Ο Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι «ανεξάρτητες» αλλά «τα πάνε περίφημα».

«Είναι συντονισμένο. Αλλά κατά καιρούς κάνει κάτι, και αν δεν μου αρέσει, δεν το κάνουμε πλέον», είπε.

«Πίστευα ότι οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου θα ήταν χειρότερες»

Παράλληλα, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο οικονομικός αντίκτυπος είναι μέχρι στιγμής πιο περιορισμένος από ό,τι ανέμενε πριν εγκρίνει τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν.