Τραμπ: «Είναι μια επιλογή» ο έλεγχος του πετρελαίου του Ιράν όπως στη Βενεζουέλα

Την ανάληψη ελέγχου του πετρελαίου του Ιράν δεν απέκλεισε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρνοντας ως παράδειγμα την περίπτωση της Βενεζουέλας.

«Αυτό είναι μια επιλογή», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όταν ρωτήθηκε για αυτή την πιθανότητα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Ανέφερε ως παράδειγμα τη Βενεζουέλα, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει «ένα είδος κοινοπραξίας» για την εκμετάλλευση αργού πετρελαίου.

Δεν ξέρω αν το Ιράν τηρήσει την προθεσμία της Παρασκευής για το Ορμούζ – Υπάρχει χρόνος

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρος αν θα τηρήσει το Ιράν την προθεσμία της Παρασκευής που έθεσε για να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ.

«Δεν ξέρω ακόμα. Ο κ. Γουίτκοφ, ο Τζέι Ντι και ο Τζάρεντ θα μου πουν αν πιστεύουν ότι προχωρά ή όχι», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, στον οποίο έχει αναθέσει τις διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο αφήνοντας ένα παράθυρο ανοικτό πρόσθεσε ότι υπάρχει ακόμα χρόνος:

«Έχουμε πολύ χρόνο, ξέρετε τι; Είναι μια μέρα στην ‘εποχή του Τραμπ’. Μια μέρα – ξέρετε τι είναι; Αυτό είναι μια αιωνιότητα», είπε.

Η προθεσμία έληξε αρχικά την περασμένη Δευτέρα, αλλά ο Τραμπ πρότεινε παράταση έως την Παρασκευή εν μέσω διπλωματικών συζητήσεων. Την παραμονή της δεύτερης προθεσμίας, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι υπήρχε ακόμα αρκετός χρόνος.