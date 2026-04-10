Τραμπ: Εφοδιάζουμε τα πολεμικά πλοία μας με τα καλύτερα πυρομαχικά – Θα τα χρησιμοποιήσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα «The Post» ότι τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ εφοδιάζονται εκ νέου με «τα καλύτερα πυρομαχικά» για να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σε περίπτωση που αποτύχουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε λίγο μετά την επιβίβαση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Air Force Two με προορισμό το Ισλαμαμπάντ, όπου θα τον συναντήσουν ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, για να διαπραγματευτούν μια τελική ειρήνη, μετά την επίτευξη εκεχειρίας δύο εβδομάδων την Τρίτη.

«Θα το μάθουμε σε περίπου 24 ώρες. Θα το ξέρουμε σύντομα», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι οι συνομιλίες θα είναι επιτυχείς.

«Έχουμε κάνει μια νέα αρχή. Φορτώνουμε τα πλοία με τα καλύτερα πυρομαχικά, τα καλύτερα όπλα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ – ακόμα καλύτερα από αυτά που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως και τους καταστρέψαμε», είπε και πρόσθεσε:

«Αλλά φορτώνουμε τα πλοία. Φορτώνουμε τα πλοία με τα καλύτερα όπλα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ, ακόμα και σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό που χρησιμοποιούμε για να επιτύχουμε πλήρη καταστροφή. Και αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα τα χρησιμοποιήσουμε, και θα τα χρησιμοποιήσουμε πολύ αποτελεσματικά».

Το Ιράν αναμένεται να εκπροσωπηθεί στην πακιστανική πρωτεύουσα από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγκί, ο οποίος επέμεινε στις προπολεμικές συνομιλίες ότι το Ιράν έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να εμπλουτίζει ουράνιο, και από τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

«Έχετε να κάνετε με ανθρώπους για τους οποίους δεν ξέρουμε αν λένε την αλήθεια ή όχι», δήλωσε ο Τραμπ στην εφημερίδα The Post.

«Μπροστά μας, ισχυρίζονται ότι καταστρέφουν όλα τα πυρηνικά όπλα, ότι τα έχουν εξαφανίσει όλα. Και μετά βγαίνουν στον Τύπο και λένε: “Όχι, θέλουμε να εμπλουτίζουμε ουράνιο”. Λοιπόν, θα το διαπιστώσουμε».

Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στις απαιτήσεις των ΗΠΑ προς το Ιράν να παραδώσει περίπου 1.000 λίβρες εμπλουτισμένου ουρανίου που βρίσκεται βαθιά θαμμένο και να συνεχίσει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ναυτιλία.

Άλλα βασικά σημεία θα είναι η παύση της υποστήριξης του Ιράν προς περιφερειακούς αντιπροσώπους, η κατάσταση του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων της χώρας και το αίτημα της Τεχεράνης για άρση των αμερικανικών κυρώσεων.