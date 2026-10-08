Τραμπ: Έδωσε μετάλλιο στον Μασκ – «Είναι τιτάνας της βιομηχανίας, ο Έντισον της εποχής μας»

Με εγκωμιαστικές αναφορές στον Ίλον Μασκ και την προσφορά του στην αμερικανική τεχνολογική υπεροχή, ο Ντόναλντ Τραμπ τίμησε τον επικεφαλής της Tesla και της SpaceX, απονέμοντάς του το Εθνικό Μετάλλιο Επιστημών. Η βράβευση αποτέλεσε μια ακόμη ένδειξη της εκτίμησης που εξακολουθεί να εκφράζει δημόσια ο Αμερικανός πρόεδρος προς τον ισχυρό επιχειρηματία, παρά την απόσταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ τους το τελευταίο διάστημα.

Στην ίδια τελετή, ανάμεσα στα πρόσωπα που τιμήθηκαν για τη συμβολή τους στην επιστήμη και την τεχνολογική εξέλιξη ήταν ο συνιδρυτής της Google, Σεργκέι Μπριν, ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, καθώς και η διευθύνουσα σύμβουλος της AMD, Λίζα Σου.

Ξεχωριστές διακρίσεις απονεμήθηκαν και σε δύο ακόμη εξέχουσες προσωπικότητες του τεχνολογικού κλάδου. Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Dell Technologies, Μάικλ Ντελ, και ο επικεφαλής της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, παρέλαβαν από τον Τραμπ το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνολογίας και Καινοτομίας, το οποίο αποτελεί την ανώτατη αμερικανική τιμητική διάκριση στον τομέα των τεχνολογικών επιτευγμάτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η τοποθέτηση του Τραμπ για τον Μασκ, δεδομένου ότι οι σχέσεις των δύο ανδρών δεν βρίσκονται πλέον στο επίπεδο στενής συνεργασίας που χαρακτήριζε την έναρξη της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Η μεταβολή αυτή, ωστόσο, δεν εμπόδισε τον Τραμπ να αναφερθεί με ιδιαίτερα κολακευτικούς χαρακτηρισμούς στον επιχειρηματία, αναγνωρίζοντας τόσο τις τεχνολογικές του επιδόσεις όσο και τη συμβολή του στην προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων.

«Τιμάμε έναν τιτάνα της βιομηχανίας, ένα λαμπρό μηχανικό και έναν από τους μεγαλύτερους ιδρυτές τεχνολογικών εταιρειών που έζησε ποτέ. Τον λένε Ίλον Μασκ. Λίγοι Αμερικανοί στην ιστορία έχουν κάνει περισσότερα από τον Ίλον για να προωθήσουν τα εθνικά συμφέροντα της Αμερικής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε στον ίδιο τόνο, παραλληλίζοντας τον Μασκ με μία από τις εμβληματικότερες μορφές της ιστορίας των εφευρέσεων. Τον χαρακτήρισε «Τόμας Έντισον της εποχής μας», ενώ αναφέρθηκε σε αυτόν και ως «φίλο μου και πολύ πολύ σπουδαίο τύπο».

Πέρα από την αναγνώριση των επιστημονικών και επιχειρηματικών επιτευγμάτων τους, η επιλογή των προσώπων που τιμήθηκαν απέκτησε και πολιτική διάσταση.

Όπως υπογράμμισαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, κοινό στοιχείο των βραβευθέντων αποτελεί το γεγονός ότι όλοι έχουν προσφέρει, με διαφορετικούς τρόπους, υποστήριξη είτε στις πολιτικές εκστρατείες του Ντόναλντ Τραμπ είτε σε πρωτοβουλίες και επιδιώξεις του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Ίλον Μασκ, ο οποίος είχε αναλάβει για περιορισμένο χρονικό διάστημα κυβερνητικό ρόλο στη δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ, συμμετέχοντας στην προσπάθεια περιορισμού του αριθμού των εργαζομένων στην ομοσπονδιακή διοίκηση.

Η πολιτική του στήριξη προς τον Αμερικανό πρόεδρο είχε, πάντως, ξεκινήσει νωρίτερα και είχε λάβει ιδιαίτερα σημαντικές οικονομικές διαστάσεις. Κατά την προεκλογική αναμέτρηση του 2024, ο Μασκ αναδείχθηκε στον μεγαλύτερο ιδιώτη χρηματοδότη της εκστρατείας του Τραμπ.