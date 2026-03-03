Τραμπ: Έχουμε απεριόριστο απόθεμα πυρομαχικών

Με ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «έχουμε απεριόριστο απόθεμα πυρομαχικών μεσαίου βεληνεκούς για πολέμους εσαεί» και πως η χώρα του «θα κερδίσει» και «θα επιτευχθεί μια μεγάλη νίκη».

Όσον αφορά τα όπλα αιχμής «δεν είμαστε εκεί όπου θα θέλαμε να είμαστε», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social, κατηγορώντας τον κ. Μπάιντεν ότι «χάριζε δωρεάν» όπλα και πυρομαχικά «υψηλού επιπέδου» στον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος, ούτε να αναφερθεί στον πόλεμο στον οποίο έχουν εμπλακεί οι ΗΠΑ μαζί με το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία, καθώς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει εκδώσει οδηγία προς όλους τους Αμερικανούς υπηκόους να εγκαταλείψουν άμεσα τις χώρες της Μέση Ανατολή, αξιοποιώντας εμπορικές πτήσεις ή οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο μέσο.

Είχε προηγηθεί επίθεση με drones στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ, η οποία έχει κλείσει προσωρινά, όπως και η πρεσβεία στο Κουβέιτ. Παράλληλα, έχει δοθεί εντολή στο μη απαραίτητο διπλωματικό προσωπικό και στις οικογένειές τους να αποχωρήσουν από το Μπαχρέιν, την Ιορδανία και το Ιράκ.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, βρίσκονται σε εξέλιξη ταυτόχρονες επιθέσεις στην Τεχεράνη και στη Βηρυτό, από όπου μεταδίδονταν εικόνες ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες.