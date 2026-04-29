Τραμπ: Διατηρούμε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για τα πυρηνικά

Οι ΗΠΑ δεν θα άρουν τον αποκλεισμό του Ιράν μέχρι να επιτευχθεί πυρηνική συμφωνία, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Channel 12.

Ο ίδιος δήλωσε στο ισραηλινό μέσο ενημέρωσης ότι ο ναυτικός αποκλεισμός είναι «πιο αποτελεσματικός» από τους βομβαρδισμούς και ανέφερε ότι το Ιράν «ασφυκτιά». Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν αναζητά απεγνωσμένα μια συμφωνία για την άρση του αποκλεισμού.

Πρόσθεσε επίσης ότι η ενεργειακή υποδομή του Ιράν «θα εκραγεί σύντομα» αν δεν καταφέρει να εξάγει πετρέλαιο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι «το καλό παιδί έχει τελειώσει» και κάλεσε την ιρανική πλευρά να «λογικευτεί».

«Στο Ιράν δεν μπορούν να συγκροτηθούν. Δεν ξέρουν πώς να υπογράψουν μια συμφωνία που να αποκλείει πυρηνικά. Καλό θα ήταν να λογικευτούν γρήγορα!» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.