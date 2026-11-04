Τραμπ: Διαψεύδει τις πληροφορίες περί αντικατάστασης του Χέγκσεθ

Οπρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχει κάνει «πολύ καλή δουλειά», διαψεύδοντας τις φήμες ότι σκοπεύει να τον αντικαταστήσει.

«Όχι, θεωρώ ότι κάνει πολύ καλή δουλειά», απάντησε ο Τραμπ σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε σχετικά με το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Χέγκσεθ.

Νωρίτερα, αρκετά αμερικανικά δίκτυα – όπως το CBS – μετέδιδαν πως ο αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να αντικαταστήσει τον Χέγκσεθ, στον απόηχο της πανωλεθρίας που υπέστησαν οι Ρεπουμπλικάνοι στις ενδιάμεσες εκλογές, μια ήττα που ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς απέδωσαν στις επιπτώσεις του πολέμου εναντίον του Ιράν.