Mήνυμα προς τους συμμάχους του Κιέβου ότι η Ουκρανία δεν θα βρεθεί στο περιθώριο των διπλωματικών διεργασιών για τον τερματισμό του πολέμου έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεσμευόμενος ότι δεν θα προχωρήσει σε αποφάσεις ερήμην του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας τηλεφωνικά στο NBC News, στον απόηχο της συνόδου κορυφής στη Σεντζέν της Κίνας, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να διασκεδάσει τις ανησυχίες περί αποκλεισμού του Κιέβου από ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ειρήνης.

Ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου συντάχθηκε με τη θέση του Ουκρανού ομολόγου του ότι οποιαδήποτε διπλωματική πρωτοβουλία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών προϋποθέτει τη συμμετοχή της ουκρανικής πλευράς.

«Συμφωνώ μαζί του. Δεν θα έκανα τίποτα χωρίς εκείνον. Είναι ο ηγέτης αυτής της χώρας, επομένως δεν θα προχωρούσα σε κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άφησε, εντούτοις, αναπάντητο το ερώτημα εάν ο πόλεμος στην Ουκρανία βρέθηκε στο τραπέζι των συνομιλιών του με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο πλαίσιο της τριμερούς συνόδου.

Ενθουσιασμένος από τη συνάντηση με Σι και Πούτιν

Εξαιρετικά θετικό απολογισμό της συνόδου έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ των ηγετών.

«Νομίζω ότι ήταν 12 στα 10. Σε μια κλίμακα από το μηδέν έως το δέκα, θα της έβαζα 12. Πήγε εξαιρετικά. Χτίστηκαν φανταστικές σχέσεις», δήλωσε.

Στην ατζέντα των επαφών του με τον Κινέζο πρόεδρο βρέθηκε και η τεχνητή νοημοσύνη, με τον Τραμπ να χρησιμοποιεί τον όρο «υπερνοημοσύνη» και να αναφέρεται στην ανάγκη θέσπισης δικλίδων ασφαλείας.

«Μιλήσαμε για την υπερνοημοσύνη και συμφωνήσαμε ότι, παρόλο που και οι δύο ενδιαφερόμαστε πολύ για αυτήν, είναι θετικό να υπάρχουν ορισμένοι κανόνες ασφαλείας, έστω και σε ένα ελάχιστο επίπεδο», ανέφερε.

Κληθείς, πάντως, να αποσαφηνίσει τι σημαίνει το «ελάχιστο επίπεδο» ασφαλείας, περιορίστηκε να απαντήσει: «Δεν μπήκαμε σε λεπτομέρειες».