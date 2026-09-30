Οπρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρετίζει την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ, υπογραμμίζοντας πως η σημερινή ημέρα αντιπροσωπεύει μια νίκη για τη χώρα του.

«Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω πως οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις αποχωρούν από το Ιράκ!», αναφέρει ο Τραμπ σε μήνυμά του στο Truth Social.

«Είναι μια σπουδαία ημέρα για την Αμερική και το σημαντικότερο είναι πως αποχωρούμε αφήνοντας το Ιράκ με έναν υπέροχο νέο πρωθυπουργό, τον Αλί αλ Ζαΐντι», δήλωσε κι εξέφρασε την ελπίδα πως ο ιρακινός ηγέτης θα καταφέρει να διαχειριστεί την κατάσταση πολύ καλά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι εταίροι τους στον αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό ολοκλήρωσαν επισήμως την επιχείρηση Inherent Resolve στο Ιράκ έπειτα από μια 12ετή εκστρατεία εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

«Είναι μια νίκη για τις ΗΠΑ, μια νίκη για το Ιράκ και μια αποφασιστική νίκη επί του ΙΚ», υπογράμμισε ο αμερικανός πρόεδρος. «Έπρεπε να επιλέξω αν (τα αμερικανικά στρατεύματα) θα παρέμεναν ή θα αποχωρούσαν και θεώρησα, αναμφίβολα, πως ήταν καιρός (…) να επιστρέψουν σπίτι», συμπλήρωσε.