Τραμπ από το όρος Ράσμορ: Κάλεσε τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις ελευθερίες τους από την «κομμουνιστική απειλή»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις ελευθερίες που οραματίστηκαν οι ιδρυτές των ΗΠΑ πριν από 250 χρόνια από την «κομμουνιστική απειλή», όπως τη χαρακτήρισε, των προοδευτικών Δημοκρατικών, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο όρος Ράσμορ, ενόψει της επετείου της 4ης Ιουλίου.

Σε μια ομιλία με έντονα πατριωτικό αλλά και προεκλογικό τόνο, ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε τοαμερικανικό «θαύμα» και αναφέρθηκε στο έργο των τεσσάρων προκατόχων του, τα πρόσωπα των οποίων είναι χαραγμένα στο μνημείο: του Τζορτζ Ουάσινγκτον, του Τόμας Τζέφερσον, του Αβραάμ Λίνκολν και του Θίοντορ Ρούζβελτ.

«Στεκόμαστε κάτω από το μνημείο αυτών των ηρώων, μια ομάδα πραγματικά απίστευτων ανθρώπων, και δεσμευόμαστε ξανά να είμαστε ένα έθνος τόσο μεγάλο, τολμηρό, ευγενές και σπουδαίο όσο αυτοί οι Αμερικανοί γίγαντες», ανέφερε.

«Η αμερικανική ταυτότητα δέχεται νέα επίθεση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η αμερικανική ταυτότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με «νέα επίθεση», κάνοντας λόγο για «αναβίωση της κομμουνιστικής απειλής» στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

«Υπάρχει μια αναβίωση της κομμουνιστικής απειλής στο έδαφός μας, μεταξύ άλλων από νεοφερμένους στη χώρα μας που ασπάζονται ιδέες εντελώς αντίθετες με τον τρόπο ζωής μας και τη μεγάλη μας επιτυχία», δήλωσε, προσθέτοντας: «Δεν πρόκειται να αφήσουμε να συμβεί αυτό».

Στην ομιλία του συνέδεσε την αντικομμουνιστική ρητορική με το μεταναστευτικό, ένα από τα κεντρικά ζητήματα της πολιτικής του ατζέντας, υποστηρίζοντας ότι οι νεοφερμένοι στις ΗΠΑ που υιοθετούν τέτοιες ιδέες θα πρέπει να απομακρυνθούν από τη χώρα.

«Οι πολίτες των ΗΠΑ θα νικήσουν γρήγορα τον κομμουνισμό. Θα τους διώξουμε γρήγορα και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε τη χώρα μας μεγαλύτερη, καλύτερη και πιο ισχυρή από ποτέ. Η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ κομμουνιστική χώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Στο φόντο των ενδιάμεσων εκλογών

Η ρητορική του Τραμπ έρχεται ενώ πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, με τους Ρεπουμπλικάνους να ανησυχούν για το ενδεχόμενο απώλειας του ελέγχου του Κογκρέσου.

«Μπορούμε να χάσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές μόνο αν επιτρέψουμε στον εαυτό μας να τις χάσουμε», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε μετά από νίκες προοδευτικών υποψηφίων στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών σε διάφορες πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Νέα Υόρκη, το Κολοράντο, το Κεντάκι, το Νιου Τζέρσεϊ, το Οχάιο, η Πενσιλβάνια και το Τέξας.

Ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης «ριζοσπάστες και εξτρεμιστές» ότι επιχειρούν να αποκόψουν τους Αμερικανούς από την ιστορία τους. «Τα τελευταία χρόνια γίνεται αναμφισβήτητα μια προσπάθεια να χάσουμε το αμερικανικό μας πνεύμα», ανέφερε.

Μεγάλη ομιλία στην Ουάσινγκτον και «το μεγαλύτερο σόου πυροτεχνημάτων»

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προγραμματίσει μεγάλη ομιλία στο National Mall, στην καρδιά της Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Salute America 250 Celebration & Fireworks», οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν με ένα τεράστιο σόου πυροτεχνημάτων.

Οι εορτασμοί πραγματοποιούνται εν μέσω σφοδρού κύματος ζέστης στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, με τη θερμοκρασία στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα να αναμένεται να φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

«Στις 4 Ιουλίου θα έχει περίπου 107 βαθμούς Φαρενάιτ και θα πάω να εκφωνήσω μια πραγματικά μακρά ομιλία, απλώς για να δείξω ότι μπορώ να κάνω τα πάντα», είχε δηλώσει ο Τραμπ.

Βαθιά διχασμένη η αμερικανική κοινωνία

Παρά τον συμβολισμό των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, η χώρα εμφανίζεται βαθιά διχασμένη. Η δημοτικότητα του Ρεπουμπλικάνου προέδρου παραμένει υπό πίεση, εν μέσω ανησυχιών για το κόστος ζωής, τον πόλεμο στο Ιράν και την πολιτική του στο μεταναστευτικό.

Ο Τραμπ επιχειρεί παράλληλα να αφήσει έντονο προσωπικό αποτύπωμα στους εορτασμούς για την επέτειο των 250 ετών. Η οργάνωση Freedom 250, που συνδέεται με τον ίδιο, έχει αναλάβει σημαντικό μέρος των εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων και την τελετή στο όρος Ράσμορ.

Την ίδια ώρα, δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Quinnipiac έδειξε ότι το 61% των Αμερικανών θεωρεί πως η χώρα δεν ανταποκρίνεται σήμερα στα ιδανικά που περιγράφονται στη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας του 1776.

Πηγή: Reuters, AFP