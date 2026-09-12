Τραμπ από το Δουβλίνο: «Θα χαιρόμουν πολύ να δω μια ενωμένη Ιρλανδία»

Κατά τη συνάντησή του με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μιχόλ Μάρτιν στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Δουβλίνο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την προσωπική του επιθυμία να δει μια ενιαία Ιρλανδία.

«Δεν θέλω να προκαλέσω προβλήματα, αλλά θα σας πω ότι θα ήθελα πολύ να δω την Ιρλανδία ενωμένη. Έχω φίλους και από τις δύο πλευρές, σπουδαίους ανθρώπους. Νομίζω ότι θα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για όλους αν συνέβαινε αυτό. Θα συμβεί τελικά», είπε.

Στη συνέχεια, σχολίασε ότι «μπορεί κάλλιστα να συμβεί τώρα, αφού υπάρχει ο κατάλληλος άνθρωπος εδώ για να το βάλει σε κίνηση», επισημαίνοντας ωστόσο ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει κάτι να πει γι’ αυτό, προφανώς».

Σε κάθε περίπτωση, κατέληξε ότι «νομίζω ότι θα ήταν κάτι σπουδαίο. Θέλω να πω, πώς γίνεται να είναι κακό;»

Πηγή: Irish Independent