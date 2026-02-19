Τραμπ από Συμβούλιο Ειρήνης: «Σε 10 μέρες θα ξέρουμε για το Ιράν – Συμφωνία ή… άσχημα πράγματα»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλά αυτή την ώρα στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης». Κατά την ομιλία του ο πρόεδρος των ΗΠΑ καλωσόρισε τους δεκάδες παγκόσμιους ηγέτες που παρευρίσκονται και λέει ότι πολλοί από αυτούς έχουν γίνει «απίστευτοι φίλοι μου». «Το Συμβούλιο Ειρήνης είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα, νομίζω, στα οποία θα συμμετάσχω», δήλωσε ο πρόεδρος που βρίσκεται στη δεύτερη θητεία του.

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε:

«Πρέπει να κάνουμε μια ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν. Θα δούμε τις επόμενες 10 ημέρες αν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν χρειάζεται να προχωρήσουμε περαιτέρω στο θέμα του Ιράν. Ελπίζω ότι θα συμφωνήσουν και θα συμπορευθούν μαζί μας γιατί διαφορετικά θα γίνουν πολλά άσχημα πράγματα. Ελπίζω πως όχι. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε».

Δείτε ζωντανά την εξέλιξη της Συνεδρίασης:

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι διεξάγονται «καλές» συνομιλίες με το Ιράν, αλλά πρόσθεσε ότι «υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει», επιμένοντας ότι η αμερικανική θέση παραμένει αμετάβλητη στο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο:

«Δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή αν διαθέτουν πυρηνικό όπλο. Αυτό τους έχει καταστεί σαφές με πολύ έντονο τρόπο», επανέλαβε.

Τα 7 δισ. από 9 χώρες για τη χρηματοδότηση της Γάζας

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ακόμη ότι εννέα χώρες δεσμεύονται να συνεισφέρουν συνολικά 7 δισ. δολάρια σε πακέτο βοήθειας για τη Γάζα. Το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μαρόκο, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, το Ουζμπεκιστάν και το Κουβέιτ είναι οι χώρες που προχωρούν στις συγκεκριμένες δεσμεύσεις, σύμφωνα με τον Τραμπ.

«Κάθε δολάριο που δαπανάται αποτελεί επένδυση στη σταθερότητα και στην ελπίδα για μια νέα και ήσυχη περιοχή», δήλωσε ευχαριστώντας τους δωρητές.

Το ποσό, αν και σημαντικό, αντιπροσωπεύει μόνο ένα μέρος των περίπου 70 δισ. δολαρίων που εκτιμάται ότι απαιτούνται για την ανοικοδόμηση των παλαιστινιακών εδαφών, τα οποία έχουν καταστραφεί έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον θα συνεισφέρει 10 δισ. δολάρια στο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα συγκεντρώσουν 2 δισ. δολάρια για τη στήριξη της Γάζας, ενώ η FIFA θα διαθέσει 75 εκατ. δολάρια για ποδοσφαιρικά έργα στον παλαιστινιακό θύλακα. Παράλληλα, η Ιαπωνία θα φιλοξενήσει εκδήλωση για τη συγκέντρωση πόρων, με τη συμμετοχή και άλλων χωρών της περιοχής, μεταξύ των οποίων η Νότια Κορέα, οι Φιλιππίνες και η Σιγκαπούρη.

«Ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε, η Χαμάς θα αντιμετωπιστεί σκληρά αν δεν αφοπλιστεί»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει, ακόμη και αν υπάρχουν «μικρές φλόγες» που επιμένουν. Παράλληλα, ο Τραμπ αναφέρθηκε στη Χαμάς, προειδοποιώντας την ότι πρέπει να παραδώσει τα όπλα της: «Το έχουμε αναφέρει ξανά, αλλά αν δεν το κάνουν, αν δεν αφοπλιστούν, θα αντιμετωπιστούν σκληρά», προειδοποιεί ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος απέρριψε την ιδέα ότι οι πράκτορες της Χαμάς είναι έτοιμοι να πεθάνουν στον αγώνα τους εναντίον του Ισραήλ. «Όλοι έλεγαν, ”Α, δεν τους πειράζει να πεθάνουν”. Όχι, δεν θέλουν να πεθάνουν», σημείωσε.

Ο Τραμπ επανέλαβε στη συνέχεια τον έπαινό του προς τη Χαμάς για την ανάκτηση όλων των εναπομεινάντων σορών ομήρων από τη Γάζα: «Ο κόσμος περιμένει τώρα τη Χαμάς… Είναι το μόνο πράγμα που στέκεται εμπόδιο αυτή τη στιγμή», λέει ο Τραμπ, υποβαθμίζοντας αυτό που ήταν πάντα το κύριο εμπόδιο στην ανοικοδόμηση της Γάζας.

«Κάποιες ηγέτες το παίζουν πονηροί μαζί μου»

Στις εναρκτήριες παρατηρήσεις του, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης είναι «ένα από τα πιο σημαντικά και επακόλουθα πράγματα» στα οποία έχει συμμετάσχει και επαίνεσε τις χώρες και τους ηγέτες που συμμετέχουν.

Εξέφρασε επίσης αισιοδοξία ότι άλλες χώρες που έχουν προσκληθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης θα αποδεχτούν την προσφορά των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού πολλοί βασικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ απέρριψαν τις προσκλήσεις.

Ωστόσο, εξαπέλυσε και «βέλη» εναντίον όσων δεν αποδέχτηκαν τις προσκλήσεις που τους απηύθυνε:

«Σχεδόν όλοι είναι αποδεκτοί, και όσοι δεν το έχουν κάνει θα γίνουν», είπε. «Μερικοί το παίζουν λίγο πονηροί, αλλά αυτό δεν πιάνει. Δεν μπορείς να το παίζεις πονηρός μαζί μου». Μάλιστα, ανέφερε ακόμη ότι ορισμένες χώρες που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο Σώμα, δεν ήθελε καν να τις καλέσει.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Σλοβενία ​​είναι μεταξύ των χωρών που έχουν δηλώσει ότι δεν θα ενταχθούν, εν μέρει λόγω ανησυχιών ότι θα μπορούσαν να παραγκωνίσουν τον ΟΗΕ.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ ορίστηκε ως «απεσταλμένος ειρήνης»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι πρόκειται να διορίσει τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, στον ρόλο του «απεσταλμένου ειρήνης». Ο Κούσνερ εργαζόταν ad hoc για την κυβέρνηση για μεγάλο μέρος του τελευταίου έτους, εστιάζοντας κυρίως στη Γάζα και, πιο πρόσφατα, στη Ρωσία-Ουκρανία και το Ιράν. Κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, διετέλεσε ανώτερος σύμβουλος.

Επαίνεσε τις ειρηνευτικές συμφωνίες

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρόεδρος αναφέρθηκε στους ηγέτες των εθνών με τις οποίες έχει συνεργαστεί για την επίτευξη ειρηνευτικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών της Αλβανίας και του Αζερμπαϊτζάν.

«Αυτοί είναι δύο σκληροί άνθρωποι», είπε ο Τραμπ, δείχνοντας τους δύο ηγέτες. «Νομίζετε ότι ήταν εύκολο; Δεν ήταν εύκολο. Αυτοί είναι δύο σκληροί άνθρωποι, καλοί άνθρωποι, αλλά σκληροί άνθρωποι».

Πρόσθεσε μια ιστορία για τη συνάντησή του με τους δύο ηγέτες στο Οβάλ Γραφείο, λέγοντας στους παρευρισκόμενους: «Κάναμε μια συμφωνία, αγκαλιάστηκαν, υπέγραψαν και είχαμε ειρήνη, δύο πολύ σημαντικές χώρες, και δεν θα το ξεχάσω ποτέ».

Ο Τραμπ συνέχισε να επιδοκιμάζει τους ηγέτες της Ιταλίας, της Ουγγαρίας και της Αργεντινής, τους οποίους υποστήριξε στις αντίστοιχες εκλογές τους.

«Πού είναι ο [Αργεντινός] Πρόεδρος [Χαβιέρ] Μιλέι; Τον υποστηρίζω. Δεν υποτίθεται ότι υποστηρίζω ανθρώπους, αλλά υποστηρίζω όταν μου αρέσουν οι άνθρωποι. Ξέρετε, είχα ένα πολύ καλό ιστορικό υποστήριξης υποψηφίων εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά τώρα υποστηρίζω ξένους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του [Ούγγρου Προέδρου] Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος είναι εδώ, και άλλων», είπε ο Τραμπ.

Αποτίοντας φόρο τιμής στον πρόεδρο της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένια, ο Τραμπ τον αποκάλεσε «νεαρό, όμορφο άντρα».

«Είναι πάντα ωραίο να είσαι νέος και όμορφος. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μας αρέσεις. Δεν μου αρέσουν οι νέοι, όμορφοι άντρες. Οι γυναίκες, μου αρέσουν. Οι άντρες, δεν έχω κανένα ενδιαφέρον», ανέφερε ο Τραμπ καθώς οι παρόντες γελούν νευρικά.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στη μετονομασία κτηρίων στις ΗΠΑ και ισχυρίστηκε ότι «δεν είχε καμία σχέση» με την προσθήκη του ονόματός του στην πινακίδα στα κεντρικά γραφεία του Ινστιτούτου Ειρήνης των Ηνωμένων Πολιτειών. «Ορκίζομαι», πρόσθεσε.

Η «οικογενειακή φωτογραφία» υπό τους ήχους αγαπημένων τραγουδιών του Ντ. Τραμπ

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» ξεκίνησε με την «οικογενειακή φωτογραφία» των συμμετεχόντων, υπό τους ήχους των αγαπημένων τραγουδιών του Τραμπ, από τον Έλβις Πρίσλεϊ μέχρι τον Τζέιμς Μπράουν.

«Αρέσει σε όλους η μουσική;» ρώτησε ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος, προτρέποντας τους προσκεκλημένους του να «χαμογελάσουν». Στην εξέδρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ στάθηκε δίπλα στον πρωθυπουργό του Κατάρ, τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν Αλ Θάνι.

Οι 47 χώρες που εκπροσωπούνται στη σημερινή συνάντηση –αν και μόνο λίγες από αυτές μπορούν να ονομαστούν «μέλη» του Συμβουλίου– και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως «παρατηρήτρια», θα συζητήσουν την ανοικοδόμηση και τη σταθεροποίηση του παλαιστινιακού θύλακα της Γάζας, την πρώτη αποστολή που αναλαμβάνει αυτό το όργανο.

Η συνάντηση διεξήχθη σε ένα «Ινστιτούτο Ειρήνης» που εδώ και λίγο διάστημα φέρει στην πρόσοψή του το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ.