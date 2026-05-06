Τραμπ: Ανακοίνωσε την παύση του «Project Freedom» στα Στενά του Ορμούζ ενόψει συμφωνίας με το Ιράν

O Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει, «για βραχύ χρονικό διάστημα», την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων για τον διάπλου των Στενών του Ορμούζ, που διήρκεσε μόλις μια μέρα, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα να συναφθεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Το Σχέδιο Ελευθερία (σ.σ. έτσι βάφτισε την επιχείρηση) θα ανασταλεί για βραχύ χρονικό διάστημα για να δούμε εάν και κατά πόσον ή όχι μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφτεί η συμφωνία», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε: «Με βάση το αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, τη σημαντική στρατιωτική επιτυχία που είχαμε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας εναντίον του Ιράν και την πρόοδο προς μια πλήρη και τελική συμφωνία με εκπροσώπους του Ιράν, συμφωνήσαμε αμοιβαία ότι, ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, το Project Freedom θα παύσει για σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί».

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί αφίχθη στο Πεκίνο, όπου είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί αργότερα σήμερα με τον κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι, με φόντο τη συνεχιζόμενη κρίση στον Κόλπο, μετέδωσαν τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim.

Το ταξίδι του ιρανού υπουργού καταγράφεται καθώς πλησιάζει στον ορίζοντα η επίσημη επίσκεψη που προγραμματίζει να κάνει σε μια εβδομάδα και κάτι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ–την Πέμπτη 14η και την Παρασκευή 15η Μαΐου–στην Κίνα, που θεωρείται σύμμαχος της Τεχεράνης και συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων ιρανικού αργού.

Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί, δήλωσε την Τρίτη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. «Η επιχείρηση έχει τελειώσει. Η “Επική Οργή” ανήκει στο παρελθόν», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας το πέρασμα σε νέα φάση της αμερικανικής στρατηγικής.

Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι θεσπίζει νέο μηχανισμό για τη διαχείριση της διέλευσης πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ. Όλα τα πλοία θα υποχρεούνται να υποβάλλουν το σύνολο των προβλεπόμενων εγγράφων και να καταβάλλουν τα αντίστοιχα τέλη διέλευσης.

Νωίτερα, σαφείς προειδοποιήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν λέγοντας ότι «αυτοί είναι άρρωστοι άνθρωποι, και δεν πρόκειται να αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα», έστειλε εκ νέου ο Τραμπ εκτιμώντας ότι οι ΗΠΑ υπερέχουν πλήρως σε οποιαδήποτε σύγκρουση με την Τεχεράνη.

