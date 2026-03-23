Τραμπ: Αν δεν πάνε καλά οι συνομιλίες με το Ιράν «θα τους βομβαρδίσουμε με όλη μας την καρδιά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του μετά την στροφή στην στρατηγική του και το πάγωμα των επιχειρήσεων των ΗΠΑ για πέντε μέρες ανέφερε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν ήταν «πολύ ουσιαστικές» και ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία».

Μιλώντας από τη Φλόριντα πριν από λίγα λεπτά, ο Τραμπ ανέφερε ότι υπήρξαν «σημαντικά σημεία συμφωνίας» στις συζητήσεις στις οποίες συμμετείχαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, οι οποίες, όπως είπε, εξελίχθηκαν «άψογα».

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν χθες και συνεχίστηκαν μέχρι το βράδυ, είπε.

«Αυτοί (το Ιράν) θέλουν πάρα πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία. Και εμείς θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Θα συναντηθούμε σήμερα, πιθανότατα μέσω τηλεφώνου, επειδή είναι πολύ δύσκολο… για αυτούς να βγουν έξω, υποθέτω.»

Ο Τραμπ είπε ότι θα δει πώς θα εξελιχθεί η πενθήμερη παύση των αμερικανικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – προσθέτοντας ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, «θα συνεχίσουμε απλά να βομβαρδίζουμε με όλη μας την καρδιά».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ μίλησαν με το Ισραήλ «πριν από λίγο».

Ερωτηθείς αν το Ισραήλ θα τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, ο Τραμπ είπε: «Νομίζω ότι το Ισραήλ θα είναι πολύ ευχαριστημένο με αυτό που έχουμε. Αυτό θα είναι ειρήνη για το Ισραήλ. Μακροπρόθεσμη ειρήνη, εγγυημένη ειρήνη αν αυτό συμβεί».

«Είμαστε πολύ πρόθυμοι να κάνουμε μια συμφωνία», επέμεινε ο Τραμπ.

«Πρέπει να είναι μια καλή συμφωνία. Και πρέπει να μην υπάρχουν πια πόλεμοι, ούτε πυρηνικά όπλα. [Το Ιράν] δεν θα έχει πια πυρηνικά όπλα. Συμφωνούν σε αυτό».

Οι ΗΠΑ στοχεύουν σε «πολύ σοβαρή» αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Σύμφωνα με τα σχέδια της Ουάσιγκτον, θα υπάρξει μια «πολύ σοβαρή μορφή αλλαγής καθεστώτος» στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο αεροδρόμιο της Φλόριντα πριν από λίγα λεπτά. αναφέρθηκε στο ποιος θα έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ σε μια ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Ίσως εγώ, εγώ και… όποιος και αν είναι ο επόμενος αγιατολάχ», είπε.

«Κοιτάξτε, θα υπάρξει επίσης μια μορφή, μια πολύ σοβαρή μορφή αλλαγής καθεστώτος», πρόσθεσε.

«Έχουμε να κάνουμε με κάποιους ανθρώπους που θεωρώ πολύ λογικούς, πολύ σταθερούς. Οι άνθρωποι από μέσα ξέρουν ποιοι είναι. Είναι πολύ σεβαστοί. Ίσως ένας από αυτούς να είναι ακριβώς αυτό που ψάχνουμε.»

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επίσης ότι η τιμή του πετρελαίου θα «πέσει κατακόρυφα» μόλις επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία.