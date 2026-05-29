Τραμπ: Αίρεται ο ναυτικός μας αποκλεισμός – Καταστροφή του ουρανίου σε συνεργασία με το Ιράν

Με συμβούλους συναντάται αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Αίθουσα Καταστάσεων του Λευκού Οίκου, ώστε να αποφασίσει εάν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν.

Όπως ανέφερε αρχικά ο ίδιος μέσω ανάρτησης στο Truth Social, «το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα. Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα, χωρίς διόδια ή περιορισμούς, για την ελεύθερη διέλευση της ναυσιπλοΐας και προς τις δύο κατευθύνσεις. Όλες οι θαλάσσιες νάρκες, εφόσον υπάρχουν, θα εξουδετερωθούν.

Εμείς έχουμε ήδη απομακρύνει, μέσω ελεγχόμενων εκρήξεων, πολλές από αυτές τις νάρκες με τα εξαιρετικά υποβρύχια ναρκαλιευτικά μας. Το Ιράν θα ολοκληρώσει άμεσα την απομάκρυνση ή και την εξουδετέρωση όσων ναρκών έχουν απομείνει, οι οποίες δεν θα είναι πολλές».

Στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως «τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά λόγω του εντυπωσιακού και άνευ προηγουμένου ναυτικού αποκλεισμού μας, ο οποίος πλέον θα αρθεί, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία επιστροφής στις πατρίδες τους.

Πείτε «γεια» στις συζύγους, τους συζύγους, τους γονείς και τις οικογένειές σας εκ μέρους μου, του αγαπημένου σας Προέδρου!».

Τι είπε για το ουράνιο

Όσον αφορά το ουράνιο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως «το εμπλουτισμένο υλικό, που μερικές φορές αποκαλείται «πυρηνική σκόνη», το οποίο βρίσκεται θαμμένο βαθιά κάτω από τη γη, κάτω από σχεδόν κατεστραμμένα βουνά εξαιτίας της ισχυρής επίθεσης των βομβαρδιστικών B-2 πριν από 11 μήνες, θα ανασυρθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες -οι οποίες, όπως έχει συμφωνηθεί, είναι η μόνη χώρα μαζί με την Κίνα που διαθέτει τη μηχανική δυνατότητα να το κάνει- σε στενό συντονισμό και συνεργασία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, και θα ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ».

«Δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων μέχρι νεωτέρας. Έχουν συμφωνηθεί και άλλα ζητήματα, πολύ μικρότερης σημασίας. Θα μεταβώ τώρα στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων, προκειμένου να λάβω την τελική απόφαση» κατέληξε ο ίδιος στην ανάρτησή του.