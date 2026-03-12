Τρακτέρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για το συλλαλητήριο των αγροτών

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εισήλθαν λίγο πριν τις 16:00 τα πρώτα τρακτέρ που θα συμμετάσχουν στο παναγροτικό συλλαλητήριο που θα γίνει στο πλαίσιο της 31ης Agrotica που ξεκίνησε σήμερα.

Περίπου 10 τρακτέρ κινήθηκαν από την Λεωφόρο Νίκης και έφτασαν στην πλατεία της ΧΑΝΘ εκεί όπου θα γίνει η συγκέντρωση διαμαρτυρίας και θα βρεθούν περίπου 80 τρακτέρ από Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία.

Στις 19:00 είναι τα επίσημα εγκαίνια της Agrotica τα οποία θα τελέσει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κωνσταντίνος Τσιάρας.