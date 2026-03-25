Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά μετά από φωτιά που σημειώθηκε λίγο πριν τις 16:00 το απόγευμα σε οικία στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στον Βόλο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι νεκρές είναι μητέρα και κόρη, ηλικίας 88 και 66 ετών αντίστοιχα, οι οποίες διέμεναν στην οικία. Από τη φωτιά τραυματίστηκε σοβαρά ένας 40χρονος άνδρας, ο οποίος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου. Πρόκεται για τον γιο της 66χρονης.

Τραγωδία στον Βόλο: Δύο νεκρές γυναίκες και ένας σοβαρά τραυματίας από φωτιά

Ο τραυματίας φέρει βαριά εγκαύματα και έχει ήδη διασωληνωθεί, ενώ οι γιατροί εξετάζουν τη μεταφορά του σε εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων μόλις σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Οι αρχές εξετάζουν την πιθανότερη αιτία της φωτιάς, η οποία φαίνεται να προήλθε από σόμπα αλογόνου, η οποία προκάλεσε άμεση ανάφλεξη και πυρκαγιά στο εσωτερικό του σπιτιού.