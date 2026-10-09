Τραγωδία στον Όλυμπο: Νεκρός εντοπίστηκε 46χρονος Ισραηλινός πεζοπόρος

Νεκρός εντοπίστηκε ο 46χρονος Ισραηλινός πεζοπόρος Άμι Γιόγκεβ, ο οποίος αγνοούνταν από τις 20 Σεπτεμβρίου στον Όλυμπο.

Ο 46χρονος είχε εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο βουνό, με τις έρευνες για τον εντοπισμό του να συνεχίζονται για πολλές ημέρες.

Ο Άμι Γιόγκεβ είχε δώσει το τελευταίο του στίγμα στους οικείους του την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, ενημερώνοντάς τους ότι βρισκόταν στο «βουνό των θεών». Την επόμενη ημέρα, τα ίχνη του χάθηκαν, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό στην οικογένειά του.