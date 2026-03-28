Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Τροχαίο δυστύχημα με 2 νεκρούς και 3 τραυματίες – Kλειστό το ρεύμα από Ιωάννινα προς Θεσπρωτία

Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του δυστυχήματος στην Εγνατία Οδό, με τις καιρικές συνθήκες και την αλληλουχία των γεγονότων να ρίχνουν φως στα αίτια της τραγωδίας.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία από τον δημοσιογράφο του ΕΡΤNews, Βασίλη Σιώμο, τη στιγμή του δυστυχήματος επικρατούσαν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς σημειωνόταν έντονη χαλαζόπτωση, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να έχει καλυφθεί και να έχει καταστεί εξαιρετικά ολισθηρό.

Όπως προκύπτει, προηγήθηκε απώλεια ελέγχου οχήματος που κινούνταν μπροστά από τη νταλίκα, το οποίο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπαριέρες. Ο οδηγός του φορτηγού επιχείρησε να μειώσει ταχύτητα για να αποφύγει τη σύγκρουση, ωστόσο, λόγω του βάρους του οχήματος και της ολισθηρότητας του δρόμου, η επιβράδυνση ήταν περιορισμένη.

Στο σημείο είχε ήδη φτάσει όχημα επέμβασης της Εγνατίας Οδού, με υπάλληλο που προσπαθούσε να προειδοποιήσει τους διερχόμενους οδηγούς. Ο εργαζόμενος, κρατώντας πορτοκαλί σημαία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα και σκοτώθηκε.

Το ίδιο όχημα, που ακολουθούσε, προσέκρουσε με σφοδρότητα στη νταλίκα και σφηνώθηκε κάτω από αυτή, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ακόμη ένας επιβάτης από το εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ενώ η σφοδρότητα της σύγκρουσης αποτυπώνεται στις εικόνες, καθώς οι λαμαρίνες διαλύθηκαν και τμήματα του αυτοκινήτου εκσφενδονίστηκαν σε απόσταση. Τρία άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, το οποίο εφημέρευε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Σχετικά με το τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία το ΕΚΑΒ ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του «ανταποκρίθηκαν σε 15 λεπτά. Στο σημείο επιχείρησαν 3 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ), με 6 διασώστες και έναν ιατρό».

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, συμπεριλαμβανομένων μονάδων της ΕΜΑΚ, επιχείρησαν στο σημείο, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό για να κόψουν τις λαμαρίνες και να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο ρεύμα από Ιωάννινα προς Θεσπρωτία, ενώ αρχικά υπήρξε σύγχυση για το αν επρόκειτο για δύο ξεχωριστά τροχαία περιστατικά. Τελικά, οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για ένα συμβάν με αλυσιδωτές εξελίξεις.

Το σημείο του δυστυχήματος μετατράπηκε σε σκηνικό χάους, με οδηγούς να εγκλωβίζονται στον αυτοκινητόδρομο, ενώ η πρόσβαση των σωστικών συνεργείων ήταν δύσκολη, ιδιαίτερα λόγω της μορφολογίας των τούνελ της περιοχής και των περιορισμών στην κυκλοφορία.