Τραγωδία στην Αθήνα: Τρεις νεκροί στο τροχαίο στη Γλυφάδα

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Γλυφάδα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στη συμβολή της Λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλυψούς και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μαντρότοιχο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες.

Η σφοδρή πρόσκρουση προκάλεσε την ολοσχερή καταστροφή του οχήματος, το οποίο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ συντρίμμια εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη απόσταση από το σημείο του τροχαίου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του, προσέκρουσε αρχικά στο δεξί κράσπεδο του δρόμου και στη συνέχεια κατέληξε πάνω στον μαντρότοιχο γνωστού ξενοδοχείου της περιοχής, προκαλώντας την κατάρρευσή του.

Από το τροχαίο αρχικά καταγράφηκαν πέντε σοβαρά τραυματίες, όλοι επιβαίνοντες στο ίδιο όχημα. Παρά την κινητοποίηση των αρχών, τρεις από αυτούς κατέληξαν. Πρόκειται για δύο νεαρούς, ηλικίας 26 και 23 ετών, καθώς και για ένα ακόμη άτομο, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

Οι άλλοι δύο επιβάτες, ηλικίας 18 ετών, τραυματίστηκαν. Ο ένας φέρει σοβαρότερα τραύματα, ενώ ο δεύτερος ελαφρύτερα. Όλοι οι επιβαίνοντες, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι Ρομά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των ατόμων. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποίησε οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, καθώς και ειδικό διασωστικό όχημα.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας, ενώ η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγα δευτερόλεπτα πριν από την εκτροπή του οχήματος, στο σημείο όπου κατέληξε το αυτοκίνητο βρισκόταν μια κοπέλα που περίμενε ταξί, η οποία απομακρύνθηκε εγκαίρως.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα διερευνώνται από την Τροχαία.