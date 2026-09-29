Τραγωδία στη Θάσο: Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε χτυπήσει στο κεφάλι

Ανείπωτη τραγωδία στην Καβάλα, καθώς o 16χρονος ποδοσφαιριστής που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Καβάλας, μετά από τον σοβαρό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο, δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματίων Καβάλας, μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης σε διεκδίκηση της φάσης στη γραμμή του πλάγιου άουτ, ο 16χρονος πέφτοντας, χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.