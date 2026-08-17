Τραγωδία στη Σίφνο: Τρεις νεκροί μετά από πτώση ελικοπτέρου

Πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος τη Σίφνου, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τις αρμόδιες αρχές.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες ο τραγικός απολογισμός της συντριβής που σημειώθηκε κοντά σε ελικοδρόμιο ανέρχεται σε τρεις ανθρώπους. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εντοπίστηκαν, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο ιδιωτικό ελικόπτερο, τρεις σοροί αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.

Πρόκειται για πτήση ιδιωτικού ελικοπτέρου και από την πτώση προκλήθηκε πυρκαγιά, στην περιοχή Θόλος, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την Πυροσβεστική, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:17. Στο σημείο επιχειρούν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, ενώ ομάδα διάσωσης από τη Σύρο μεταβαίνει στην περιοχή με ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του ελικοπτέρου.

Το ελικόπτερο ήταν τύπου bell 206 jet ranger. Πρόκειται για μια πτήση που πραγματοποιούνταν σε καθημερινή βάση, όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ. Στο ελικόπτερο επέβαιναν ένα ζευγάρι και ο χειριστής του.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σίφνου, Μανώλη Φουτουλάκη, ο οποίος μίλησε στον Alpha, αυτόπτες μάρτυρες τόνισαν ότι πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου άκουσαν έναν παράξενο θόρυβο, ενδεχομένως από κάποια μηχανική βλάβη.

Όπως επιβεβαίωσε και ο ίδιος, στο ελικόπτερο επέβαιναν τρία άτομα, τα οποία σκοτώθηκαν ακαριαία.Το ελικόπτερο κατέπεσε κοντά σε σπίτια. Είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και κατέπεσε ενώ προσγειωνόταν στο νησί.