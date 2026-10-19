Τραγωδία στη Σάμο με ανατροπή ταχύπλοου: Έξι νεκροί – 14 άτομα διασώθηκαν

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, στη θαλάσσια περιοχή 3,7 ναυτικά μίλια βόρεια της Σάμου, μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους που μετέφερε αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σκάφος, το οποίο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, εντοπίστηκε αρχικά από τουρκική ακταιωρό εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων.

Στη συνέχεια, εντοπίστηκε από πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος εντός της ελληνικής περιοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης, όπου και ανετράπη έπειτα από απότομο ελιγμό. Μέχρι στιγμής, έχουν διασωθεί 14 άτομα, ενώ έξι αλλοδαποί έχουν εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις τους. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.