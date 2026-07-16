Τραγωδία στη Χαλκιδική: Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται η 7χρονη κόρη της οικογένειας

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε χθες στη Χαλκιδική, καθώς ένα τροχαίο δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε τρία από τα τέσσερα μέλη μίας οικογένειας, ενώ σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι, 7 ετών.

Το δυστύχημα συνέβη στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου-Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία το ΙΧ που επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε με ένα βυτιοφόρο. Το αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι τέσσερις επιβαίνοντες πολύ σοβαρά.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν μηχανές του ΕΚΑΒ, κινητή μονάδα. Δυστυχώς όμως οι προσπάθειες των διασωστών και γιατρών δεν ήταν αρκετές. Κατέληξε πρώτα η μητέρα της οικογένειας, 28 ετών, το βρέφος 6 μηνών και αργά το βράδυ χθες, μετά από τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Πολυγύρου ο πατέρας της οικογένειας, 35 ετών. Στο νοσοκομείο σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το άλλο κοριτσάκι της οικογένειας, μια 7χρονη, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η οικογένεια από τη Μολδαβία είχε έρθει στην περιοχή για διακοπές.