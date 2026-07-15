Τραγωδία στη Χαλκιδική: Γυναίκα και βρέφος χωρίς τις αισθήσεις τους σε σύγκρουση βυτιοφόρου με Ι.Χ.

Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούςκαι δύο σοβαρά τραυματίεςσημειώθηκε το απόγευμα σήμερα Τετάρτη (15/7) στην Επαρχιακή οδό Νέων Μουδανίων – Νικήτης στην Χαλκιδική.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματοςενημερώθηκε για παροχή βοηθείας σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέα Μουδανιά – Νικήτη στον Πολύγυρο Χαλκιδικής σήμερα 15 Ιουλίου 2026 περίπου στις 6.30μμ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για σύγκρουση βυτιοφόρου με Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες, οι οποίοι με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού ανέσυραν από το Ι.Χ. χωρίς τις αισθήσεις τους μία γυναίκα και ένα βρέφος, ενώ απεγκλώβισαν σοβαρά τραυματισμένους έναν άνδρα καιένα ανήλικο παιδί.

Και οι τέσσερις μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.