Τουσκ: Το αντικείμενο που έπεσε στην Πολωνία φαίνεται να είναι ρωσικός πύραυλος

Ρωσικός πύραυλος φέρεται να είναι το αντικείμενο που παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας και έπεσε σε ένα χωράφι κοντά στην πόλη Λούμπλιν, περίπου 80 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, στην ανατολική Πολωνία, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας,Ντόναλντ Τουσκ, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει 100% επιβεβαίωση για την ταυτότητα του αντικειμένου.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός υποστήριξε κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης, στην οποία ενημερώθηκε για το συμβάν, ότι βαλλιστικός πύραυλος έπεσε στην Πολωνία, ωστόσο δεν υπήρξε άμεσος κίνδυνος, καθώς η πτώση σημειώθηκε σε μια περιοχή που δεν ήταν κατοικημένη και προσέθεσε ότι η αεράμυνα της χώρας ήταν έτοιμη για να τον καταρρίψει.

Zakończyła się odprawa ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo polskiego nieba. Wojsko, Policja, Państwowa Straż Pożarna i służby specjalne pracują w pełnej koordynacji. Jesteśmy w stałym kontakcie z Prezydentem RP oraz dowództwem NATO. pic.twitter.com/R6iWNp9aQD — Donald Tusk (@donaldtusk) July 30, 2026

«Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι επρόκειτο για έναν ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο Kh-101, αλλά θέλουμε να είμαστε 100% σίγουροι για τον τύπο του πυραύλου και για το ποιος τον εκτόξευσε», δήλωσε ο Τουσκ.

«Η εισβολή ρωσικών πυραύλων στην Πολωνία μας υπενθυμίζει επίσης ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο επείγον για τις δύο χώρες μας από την αντιμετώπιση του κοινού, αιώνιου εχθρού μας, ο οποίος αποτελεί άμεση απειλή και για τους δύο λαούς μας. Όλες οι άλλες διαφωνίες πρέπει να τεθούν στην άκρη κατά τη διάρκεια αυτού του σκληρού πολέμου. Η κορυφαία προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η κοινή μας ασφάλεια», προσέθεσε.

Όπως δήλωσε ο εισαγγελέας Γκρέγκοζ Τρούσιεβις, η Ουκρανία ζήτησε να επιτραπεί στους ειδικούς της να βοηθήσουν την Πολωνία στην έρευνά της σχετικά με ένα αντικείμενο.

Οι πολωνικές Αρχές ανακοίνωσαν την Πέμπτη μια έκρηξη σε μια περιοχή της ανατολικής Πολωνίας, η οποία συνέβη ενώ η Ρωσία εξαπέλυε νέες πυραυλικές επιθέσεις κατά της γειτονικής Ουκρανίας, άφησε πίσω της έναν κρατήρα πλάτους 10 μέτρων.

Κάτοικοι της Ταρνάβα Κολόνια, κοντά στο Λούμπλιν, ανέφεραν ότι άκουσαν μια έκρηξη γύρω στις 4:00 π.μ. (τοπική ώρα) που έκανε τα παράθυρα των σπιτιών τους να τρέμουν, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η αστυνομία μετέβη σε ένα χωράφι περίπου δύο χιλιόμετρα από τις κατοικίες και εντόπισε έναν «κρατήρα» πλάτους 10 μέτρων και «συντρίμμια από ένα μη αναγνωρισμένο αντικείμενο», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

BIG: A Russian Kh-101 cruise missile is believed to have entered Polish airspace overnight and detonated in an open field near the villages of Targowisko and Tarnawa-Kolonia, about 100 km from the Ukrainian border. The impact left a 10-meter crater. Poland scrambled an F-16,… pic.twitter.com/CmrCPkII5k — Clash Report (@clashreport) July 30, 2026

Η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι «εντοπίστηκε ένα άγνωστο αντικείμενο που κινούνταν προς τα δυτικά στον πολωνικό εναέριο χώρο», προσθέτοντας ότι το αντικείμενο εξαφανίστηκε από τα ραντάρ ‌σύντομα μετά την παρατήρησή του στις 3:40 π.μ. (τοπική ώρα).

Ένα ελικόπτερο Mi-24 κατευθύνθηκε προς τον τόπο του συμβάντος για να επαληθεύσει και να επιβεβαιώσει τα δεδομένα του ραντάρ εντόπισε την πιθανή θέση της πρόσκρουσης, πρόσθεσε.

«Το πλήρωμα ενός ελικοπτέρου εντόπισε την πιθανή θέση πρόσκρουσης του αντικειμένου σε μια ακατοίκητη περιοχή κοντά στο χωριό Ταρνάβα Κολόνια στην επαρχία του Λούμπλιν», ανέφερε ακόμα.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα υποστήριξε με βεβαιότητα ότι το αντικείμενο ήταν ένας ρωσικός πύραυλος κρουζ Kh-101.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένας ρωσικός πύραυλος κρουζ τύπου Kh-101 εισέβαλε στην Πολωνία στο πλαίσιο της μαζικής επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, παραβιάζοντας τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε τη ρωσική επίθεση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με ανάρτησή του στο Χ να εκφράζει την αλληλεγγύη της Ένωσης σε Ουκρανία και Πολωνία.

«Χθες το βράδυ, η Ρωσία εξαπέλυσε μια μαζική συνδυασμένη επίθεση κατά της Ουκρανίας. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, παραβιάστηκε επίσης ο πολωνικός εναέριος χώρος, γεγονός που υπογραμμίζει για άλλη μια φορά ότι η επιθετικότητα της Ρωσίας αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης στο σύνολό της. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα αυτών των επιθέσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τις ουκρανικές και πολωνικές Αρχές, οι οποίες εργάζονται ακατάπαυστα για την προστασία και την υπεράσπιση των πολιτών τους. Ενισχύουμε τη στήριξή μας για την ενίσχυση της αεράμυνας της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων αντιπυραυλικής άμυνας και άμυνας κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η Ευρώπη θα συνεχίσει να παραμένει ενωμένη απέναντι σε αυτή την επιθετικότητα», ανέφερε ο Αντόνιο Κόστα σε ανάρτησή του στο Χ.

Last night, Russia launched a massive combined strike against Ukraine. During the attack, Polish airspace was also violated, underlining once again that Russia’s aggression is a threat to the security of Europe as a whole. My thoughts are with the victims of these attacks. The… — António Costa (@eucopresident) July 30, 2026

Πηγές: Reuters, AFP