Τους υπαλλήλους που συνταξιοδοτήθηκαν το 2024 τίμησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Εκδήλωση προς τιμήν των υπαλλήλων που συνταξιοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2024 πραγματοποίησε ο δήμος Θεσσαλονίκης, αναγνωρίζοντας την προσφορά τους και τη στήριξη που παρείχαν επί δεκαετίες τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου όσο και στην καθημερινότητα της πόλης.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, επισήμανε πως η εκδήλωση αυτή θα καθιερωθεί ως ετήσια συνάντηση τιμής και σύνδεσης με τους ανθρώπους που ολοκληρώνουν την υπηρεσιακή τους διαδρομή, υπενθυμίζοντας ότι το αποτύπωμα του έργου τους παραμένει ενεργό.

«Όπου κι αν υπηρετήσατε, όποιο κι αν ήταν το αντικείμενό σας, στο τέλος αυτό που παράχθηκε από τη δουλειά σας το πήρε ο πολίτης. Και γι’ αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να σας πω ένα μεγάλο “ ευχαριστώ”» είπε ο κ.Αγγελούδης.