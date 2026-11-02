Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Ενίσχυση της υφιστάμενης εξωτερικής πολιτικής, όχι βεβιασμένη εγκατάλειψη της

Του Μακάριου Β. Λαζαρίδη

Βουλευτή Π.Ε. Καβάλας Νέας Δημοκρατίας – τ. Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Η πρόσφατη επικύρωση του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της ανατολικής Λιβύης προφανώς δεν ήταν ευχάριστη εξέλιξη για την Ελλάδα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συνιστά εθνική ήττα ούτε ακυρώνει όσα έχει πετύχει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα.

Από την πρώτη στιγμή αποδείχθηκε στην πράξη ότι δεν είμαστε μόνοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχικά, το Ισραήλ στη συνέχεια και ακολούθως η κοινή δήλωση με Αίγυπτο, Κύπρο, Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε συνδυασμό και με την δημόσια τοποθέτηση του γ.γ. του ΟΗΕ, το καταδεικνύουν περίτρανα.

Η διπλωματική κινητοποίηση αναμφίβολα είναι απαραίτητη, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένα επόμενα βήματα. Στο πλαίσιο αυτό, η Αθήνα οφείλει να εξετάσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές, με βάση τα εθνικά συμφέροντα και τις πραγματικές γεωπολιτικές συνθήκες.

Μεταξύ αυτών, αναφέρω ενδεικτικά την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης, καθώς και την προώθηση της οριοθέτησης ΑΟΖ με την Κύπρο, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Εξίσου σημαντική είναι η περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων με την Αίγυπτο. Η συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ των δύο χωρών αποτελεί σημαντικό διπλωματικό κεκτημένο, ενώ η επανέναρξη των συζητήσεων για την επέκτασή της -όπως ανακοίνωσαν οι δύο υπουργοί Εξωτερικών- δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες συνεργασίας. Παράλληλα, η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει κάθε πρόσφορο διεθνές και νομικό μέσο, ενισχύοντας τα επιχειρήματά της και εξετάζοντας στοιχεία από τις παλαιότερες επίσημες θέσεις της Λιβύης για τις θαλάσσιες γειτονίες της.

Στο τραπέζι θα μπορούσε, επίσης, να τεθεί η αξιοποίηση ευρωπαϊκών μέσων πολιτικής πίεσης προς τις λιβυκές αρχές, ακόμη και η αναθεώρηση συγκεκριμένων προγραμμάτων βοήθειας, εφόσον κριθεί ότι μια τέτοια επιλογή μπορεί να υπηρετήσει αποτελεσματικά τους ελληνικούς στόχους.

Απαιτείται συνεπώς η προσαρμογή και η ενίσχυση της υφιστάμενης πολιτικής, όχι η βεβιασμένη εγκατάλειψή της. Από το 2019, η Ελλάδα έχει μεγαλώσει και ενισχύσει την Ελλάδα. Ανάμεσα στα άλλα, οριοθέτησε ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία, ενίσχυσε τις στρατηγικές της σχέσεις με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία και προχώρησε σε σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα, όπως τα Rafale και οι φρεγάτες Belharra, ενώ εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα των F-35.

Οι επιτυχίες αυτές δεν εξαλείφουν τις προκλήσεις, αλλά αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της συνολικής εθνικής ισχύος. Η εξωτερική πολιτική κρίνεται από τη δυνατότητα μιας χώρας να υπερασπίζεται σταθερά τα δικαιώματά της και να διαμορφώνει συμμαχίες.

Παράλληλα, η Ελλάδα έχει συμφέρον να διατηρεί ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τη Λιβύη, επιδιώκοντας σχέσεις που θα επιτρέψουν την επίλυση των διαφορών στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Απέναντι στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου απαιτείται σχέδιο, διπλωματική επιμονή, αξιόπιστη αποτρεπτική ισχύς και στενότερη συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς και περιφερειακούς εταίρους μας.

Στόχος δεν είναι μια αλλαγή στρατηγικής για λόγους εντυπώσεων, αλλά η διαρκής ενδυνάμωση της ελληνικής θέσης με αποφασιστικότητα, τεκμηρίωση και συνέπεια, τηρώντας σταθερά το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας και φυσικά χωρίς να αμφισβητηθούν στο ελάχιστο η εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Πολιτική” στις 31/10/2026