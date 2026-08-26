Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Παίρνουμε μέτρα ακόμα και για πόλεμο – Οι αναφορές στο καλώδιο

Σενάρια κρίσης, έντασης ακόμη και πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο επεξεργάζεται η Άγκυρα, με αφορμή τις εξελίξεις στην περιοχή, αποκαλύπτει επίσημο έγγραφο του υπουργείου Άμυνας προς την Τουρκική Εθνοσυνέλευση.

Συγκεκριμένα όπως αποκαλύπτει το Nordic Monitor, το έγγραφο με ημερομηνία 10 Αυγούστου 2026 που έχει την υπογραφή του Τούρκου υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην Κύπρο, καθώς η Άγκυρα συνδέει τις εξελίξεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας–Ισραήλ και την ασφάλεια των Κατεχομένων με τη δική της στάση.

Το επίσημο έγγραφο επιβεβαιώνει, ότι η Τουρκία επεξεργάζεται ακόμη και σενάριαα πολέμου, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί στενά την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ.

Η απάντηση ήρθε μετά από ερώτηση του βουλευτή Γκαζιαντέπ Χασάν Οζτουρκμέν ο οποίος είχε ζητήσει ενημέρωση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.

Τι αναφέρει το έγγραφο

«Στο πλαίσιο των ευθυνών του υπουργείου μας και του ενδιαφέροντός μας για την περιοχή, διεξάγονται οι απαραίτητες εργασίες και λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα έναντι κάθε είδους εξέλιξης που ενδέχεται να προκύψει στο πεδίο, περιλαμβανομένων πιθανών κρίσεων, εντάσεων και πολέμου, ενώ η ασφάλεια του κράτους μας και της περιοχής μας παρακολουθείται αδιάλειπτα».

Στην ίδια απάντηση, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας καθιστά σαφές ότι παρακολουθεί συστηματικά τις στρατιωτικές κινήσεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας.

Για την ακρίβεια αναφέρει ότι οι «δραστηριότητες στρατιωτικής συνεργασίας και εξοπλισμών της Ελλάδας» τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως επίσης οι σχετικές δηλώσεις και ενέργειες, παρακολουθούνται από την Άγκυρα.

Μάλιστα σημειώνει ότι όπου κρίνεται αναγκαίο, «οι απαραίτητες αντιδράσεις γίνονται εγκαίρως».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αμυντική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, την οποία η τουρκική πλευρά αναγνωρίζει ότι έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

«Είναι γνωστό ότι η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ έχει αποκτήσει μια αυξανόμενη δυναμική τα τελευταία χρόνια στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας, της εκπαίδευσης, των ασκήσεων και της τεχνολογίας», επισημαίνεται ακόμη στο έγγραφο.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι θεωρεί φυσιολογική τη συνεργασία των δύο χωρών εφόσον είναι συμβατή με το διεθνές δίκαιο, τις σχέσεις καλής γειτονίας και τις αρχές των συμμαχιών και εφόσον «δεν στρέφεται εναντίον τρίτων χωρών».

Ωστόσο στη συνέχεια τονίζει ότι οι δραστηριότητες στρατιωτικής συνεργασίας Ισραήλ–Ελλάδας «παρακολουθούνται στενά» από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.