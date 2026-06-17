Τουρκικό ΥΠΕΞ: Προϊόν αβάσιμων ισχυρισμών και παραπληροφόρησης η έκθεση του ευρωκοινοβουλίου

«Η Έκθεση για την Τουρκία του 2025, η οποία εγκρίθηκε από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περιέχει αξιολογήσεις που βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση». Σημειώνει σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Είναι σαφές ότι η έκθεση στοχεύει να επισκιάσει την τρέχουσα θετική ατζέντα σε μια εποχή που η στρατηγική σημασία των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ αυξάνεται σταθερά», αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι «αυτή η προσέγγιση, η οποία παρέχει πλατφόρμα σε τρομοκρατικές οργανώσεις και κύκλους κατά της Τουρκίας, καταδεικνύει για άλλη μια φορά πόσο μακριά βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την παρουσίαση στρατηγικού οράματος για το μέλλον των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ».

Το τουρκικό υπουργείο ξεκαθαρίζει ο ότι η Άγκυρα «απορρίπτει κατηγορηματικά» την «παραμόρφωση των νομικών διαδικασιών που διεξάγονται από την ανεξάρτητη τουρκική δικαιοσύνη», καθώς και αυτό που χαρακτηρίζει ως «στοχοποίηση του Υπουργού Δικαιοσύνης μας με αβάσιμους ισχυρισμούς».

«Η προσδοκία μας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι, στο τρέχον περιβάλλον αυξανόμενων παγκόσμιων προκλήσεων, θα υιοθετήσει μια προσέγγιση που θα συμβάλει στην προώθηση των σχέσεων μεταξύ της υποψήφιας χώρας Τουρκίας και της ΕΕ σε εποικοδομητική βάση και σύμφωνα με τα κοινά συμφέροντα», καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.