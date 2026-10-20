Τουρκικό ΥΠΕΞ για το τουρκολιβυκό: Διασφαλίζει τα αμοιβαία δικαιώματα και συμφέροντα των δύο χωρών

Iκανοποίηση, για την έγκριση του τουρκολιβυκού Mνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης εξέφρασε την Τρίτη η Άγκυρα, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία διασφαλίζει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των δύο χωρών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

«Χαιρετίζουμε την απόφαση που έλαβε σήμερα (20 Οκτωβρίου) η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης σχετικά με το Μνημόνιο Συναντίληψης για την Οριοθέτηση Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από το 2019», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Το εν λόγω Μνημόνιο Συναντίληψης διασφαλίζει τα αμοιβαία δικαιώματα και συμφέροντα αμφοτέρων των χωρών, βάσει των αρχών του διεθνούς δικαίου και της δίκαιης κατανομής (equity), και συμβάλλει στην περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των εθνών μας» σημειώνει.

Καταλήγοντας το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι «στο πλαίσιο της δέσμευσής της για σεβασμό του διεθνούς δικαίου, η Τουρκία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με όλους τους εταίρους της, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ειρήνη στη λεκάνη της Μεσογείου».