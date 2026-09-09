Τουρκικό ΥΠΕΞ για τη Σμύρνη: Ο ελληνικός στρατός επιδόθηκε σε «σφαγές»

Στον απόηχο των δηλώσεων του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επαναφέρει στο προσκήνιο τη Μικρασιατική Καταστροφή, υιοθετώντας οξεία ρητορική κατά της Ελλάδας.

Μέσω ανάρτηση στο Χ, η Άγκυρα κατηγορεί τον ελληνικό στρατό ότι την περίοδο 1919-1922 προχώρησε σε «συστηματικές και σχεδιασμένες σφαγές» αμάχων, εφάρμοσε «τακτικές καμένης γης» και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στη Μικρά Ασία.

Η ανάρτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ

«Σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, γιορτάζουμε την 104η επέτειο της Απελευθέρωσης της Σμύρνης.

Δεν ξεχνάμε αυτή την ημέρα, η οποία αποτελεί κομβικό ορόσημο στον Τουρκικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, ούτε τις συστηματικές και προμελετημένες σφαγές που διέπραξε ο ελληνικός στρατός εις βάρος του άμαχου πληθυσμού, τις πρακτικές «καμένης γης» και τις καταστροφές που προκάλεσε κατά την απόπειρά του να καταλάβει τη Δυτική Μικρά Ασία μεταξύ 1919 και 1922.

Με την ευκαιρία αυτή, τιμούμε όλους τους μάρτυρες και τους βετεράνους μας, και πρωτίστως τον Γαζί Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, με σεβασμό και ευγνωμοσύνη».