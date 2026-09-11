Τουρκικό ΥΠΕΞ: Δημοσίευσε φωτογραφίες από τις «φρικαλεότητες του ελληνικού στρατού» το 1919-1922

Tο υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας δημοσίευσε, σε ανάρτησή του στο Χ, φωτογραφίες και έγγραφα από τα κρατικά αρχεία της χώρας, τα οποία συνδέει με την περίοδο της Μικρασιατικής Εκστρατείας και ειδικότερα με τα γεγονότα των ετών 1919 -1922.

Σύμφωνα με την επίσημη τουρκική εκδοχή, το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό αφορά περιστατικά που η Άγκυρα περιγράφει ως «φρικαλεότητες του ελληνικού στρατού στην Ανατολία», ενώ υποστηρίζει πως τα τεκμήρια που δημοσιοποιήθηκαν αποτυπώνουν, μεταξύ άλλων, περιπτώσεις θανάτων Τούρκων αμάχων και καταστροφών χωριών, στις οποίες αποδίδει στις ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της εκστρατείας στη Μικρά Ασία.

H ανάρτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ

«Τα έγγραφα και οι φωτογραφίες που δημοσιεύσαμε από τα αρχεία του υπουργείου μας αποκαλύπτουν για ακόμη μία φορά τις φρικαλεότητες που διέπραξε ο ελληνικός στρατός στην Ανατολία μεταξύ 1919 και 1922. Κατά τη διάρκεια της κατοχής της Ανατολίας και της επακόλουθης υποχώρησής τους, οι ελληνικές δυνάμεις ακολούθησαν μια συστηματική πολιτική καταστροφής -γεγονός που αναγνωρίστηκε στη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης και σε διάφορες διεθνείς εκθέσεις. Τα αρχεία που μοιραζόμαστε αποτελούν ένα συγκλονιστικό παράδειγμα μιας σφαγής που διαπράχθηκε εναντίον του τουρκικού άμαχου πληθυσμού σε χωριό κοντά στην Προύσα».

Να σημειωθεί ότι η τουρκική πλατφόρμα ενημέρωσης Clash Report αναφέρει πως το αρχειακό υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα η Άγκυρα προέρχεται από τις συλλογές του υπουργείου Εξωτερικών και αποτελείται τόσο από φωτογραφικό υλικό όσο και από έγγραφα συνταγμένα στην οθωμανική γραφή.

Παράλληλα, σημειώνει ότι το «τουρκικό ΥΠΕΞ επιχειρεί να στηρίξει τις σχετικές καταγγελίες του και σε διάταξη της Συνθήκης της Λωζάννης».

Ειδικότερα, αναφέρει ότι «επικαλείται το άρθρο 59, υποστηρίζοντας ότι μέσω αυτού η Ελλάδα αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωσή της να καταβάλει αποζημιώσεις για ενέργειες στην Ανατολία που χαρακτηρίζονται ως «αντίθετες προς τους νόμους και τα έθιμα του πολέμου».