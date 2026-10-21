Τουρκική προεδρία: «Παραπληροφόρηση ότι η Τουρκία αποσταθεροποιεί την Ανατολική Μεσόγειο»

Την οργισμένη αντίδραση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκικής προεδρίας προκάλεσε η ανάρτηση του Ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών με την οποία στέκεται στο πλευρό της Αθήνας ύστερα από την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου .

Σε ανάρτηση στο «Χ» κάνει λόγο για παραπληροφόρηση που έχει σαν σκοπό την χειραγώγηση της κοινής γνώμης και υποστηρίζει ότι για μια προσπάθεια συγκάλυψης των δικών τους παραβιάσεων.

«Οι αναρτήσεις που εμφανίζονται σε ορισμένους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – οι οποίες στοχεύουν τη Συμφωνία για τις Ζώνες Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης και ισχυρίζονται ότι η Τουρκία αποσταθεροποιεί την Ανατολική Μεσόγειο – συνιστούν σαφή παραπληροφόρηση, με σκοπό τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης.

Η εν λόγω συμφωνία, η οποία υπεγράφη από δύο κυρίαρχα κράτη για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων τους, έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες επικύρωσης από τα αντίστοιχα μέρη και έχει τεθεί σε ισχύ, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και τις αρχές της δίκαιης κατανομής.

Η στοχοποίηση της Τουρκίας από ορισμένους δρώντες – οι οποίοι επιδιώκουν να μετατρέψουν την Ανατολική Μεσόγειο σε πεδίο συγκρούσεων και προβαίνουν σε παράνομες ενέργειες εντός ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στις οποίες δεν αποτελούν συμβαλλόμενο μέρος – δεν είναι παρά μια προσπάθεια συγκάλυψης των δικών τους παραβιάσεων. Όπως έπραττε ανέκαθεν και αλλού, η Τουρκία συνεχίζει να τάσσεται υπέρ της ειρήνης, της σταθερότητας και της δίκαιης κατανομής στην Ανατολική Μεσόγειο.

Συνιστάται έντονα να μην δίνεται καμία πίστη σε αβάσιμους ισχυρισμούς – που προβάλλονται από εκείνους οι οποίοι καταπατούν κάθε νόμο και κανόνα στην περιοχή- και οι οποίοι στοχεύουν τις νόμιμες συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί μεταξύ κυρίαρχων κρατών», αναφέρει η ανάρτηση.

Υπενθυμίζεται ότι το λιβυκό κοινοβούλιο την Τρίτη (20/10) ενέκρινε ομόφωνα τη συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης που είχε υπογραφεί μεταξύ Τουρκίας και της τότε κυβέρνησης της Τρίπολης τον Νοέμβριο του 2019.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών όσο και από την Ε.Ε. η οποία έσπευσε να εκφράσει τη στήριξή της στην χώρα μας.