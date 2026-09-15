Τουρκία: Υποχρεωτική ποδιά για τους εκπαιδευτικούς – «Καλύπτει τα πραγματικά προβλήματα»

Αντιδράσεις προκαλεί στην Τουρκία η οδηγία του υπουργείου Παιδείας για την υποχρεωτική λευκή στολή στους εκπαιδευτικούς, με τα συνδικάτο Εργαζομένων στην Εκπαίδευση να καταγγέλλουν ότι η επιβολή ποδιάς αποπροσανατολίζει από τις σοβαρές ελλείψεις στα δημόσια σχολεία.

Εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν χθες, στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, έξω από το υπουργείο Παιδείας στην ‘Αγκυρα για να διαμαρτυρηθούν και να καταγγείλουν ότι «η ουσία της νέας εγκυκλίου είναι και πάλι γεμάτη με εντολές προς τους εκπαιδευτικούς. Αλλά μία από τις μεγαλύτερες προσβολές για την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού ήταν και πάλι η εντολή “θα σας φορέσουμε ποδιά”.

Οι καθηγητές υποστηρίζουν ότι το υπουργείο επιχειρεί να καλύψει με την λευκή ποδιά, που τους επιβλήθηκε με συγκεκριμένη εγκύκλιο, τα πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί έκαναν λόγο για μία σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα δημόσια σχολεία στην Τουρκία, όπως ελλείψεις καθηγητών, πολυπληθείς τάξεις, ελλιπής καθαριότητα και ασφάλεια των σχολείων.

«Μην ασχολείστε με τα εκατοστά της ποδιάς, αλλά με τον χώρο που αναλογεί σε κάθε παιδί μέσα στην τάξη», δήλωσε ο πρόεδρος του συνδικάτου των εκπαιδευτικών Eğitim-İş, ο οποίος υποστήριξε επίσης ότι το κόστος για την έναρξη του σχολείου φτάνει πλέον τους τρεις κατώτατους μισθούς, ενώ αναφέρθηκε και στην απουσία δωρεάν σχολικών γευμάτων.

Το συνδικάτο κατήγγειλε ακόμη πιέσεις προς εκπαιδευτικούς και μετακινήσεις προσωπικού, ενώ επέκρινε συνολικά τις πολιτικές του υπουργείου Παιδείας. Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με συμβολική τοποθέτηση έξω από το υπουργείο δίσκων φαγητού, υλικών καθαρισμού και χαρτιού υγείας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις συνθήκες στα δημόσια σχολεία.

Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία του PISA, ένα στα τρία παιδιά στην Τουρκία πηγαίνει σχολείο χωρίς πρωινό και ένα στα πέντε παραλείπει γεύματα.