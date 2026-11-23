Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) εκκένωσε δεκατέσσερις ακόμη βάσεις στο βόρειο Ιράκ, ένα σημαντικό βήμα στην ειρηνευτική διαδικασία, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, επικαλούμενο τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες.

Αυτές οι βάσεις, που βρίσκονται στην περιοχή Χακούρκ, «εκκενώθηκαν στις 18 Νοεμβρίου 2026. (…) Κάθε θετικό βήμα φέρνει τη διαδικασία πιο κοντά στον στόχο της επιτυχούς κοινωνικής επανένταξης όσων θα επιστρέψουν στη χώρα υπό τις συνθήκες που ορίζει ο νόμος», τόνισε το Anadolu, επικαλούμενο «πηγές ασφαλείας», οι οποίες συνήθως αναφέρονται στην Τουρκική Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (MIT).

«Η επιτυχία της διαδικασίας εξαρτάται από τέτοιες συγκεκριμένες εξελίξεις, που επαληθεύονται στο πεδίο, και οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως επίδειξη της βούλησης για την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας», σύμφωνα με τις πηγές.

Οι βάσεις που εκκενώθηκαν από το PKK «αχρηστεύτηκαν» από τον τουρκικό στρατό, πρόσθεσαν.

Τον Οκτώβριο, το PKK, μέσω του κουρδικού πρακτορείου ειδήσεων Firat, ανακοίνωσε ότι απέσυρε όλους τους μαχητές του από το τουρκικό έδαφος και θέσεις στο βόρειο Ιράκ «ώστε το τουρκικό κράτος να μην τους εκλαμβάνει ως απειλή».

Η Άγκυρα είχε αναγνωρίσει ότι το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν είχε εκκενώσει τέσσερις βάσεις στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας, η οποία ξεκίνησε το 2024, για να τερματίσει περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες εξέγερσης που έχει στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 50.000 ανθρώπους.

Το κίνημα κατηγορεί την κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι δεν λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να προχωρήσει η διαδικασία, δύο μήνες αφού η τουρκική Εθνοσυνέλευση ψήφισε έναν νόμο – ορόσημο που ανοίγει το δρόμο για την επανένταξη των ένοπλων μαχητών του.