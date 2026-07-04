Τουρκία: Πυρετώδεις οι προετοιμασίες στην Άγκυρα ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ

Στον δρόμο προς το αεροδρόμιο της Άγκυρας οι δημοτικοί υπάλληλοι εργάζονται άοκνα κάτω από τον ήλιο φυτεύοντας λουλούδια και καλύπτοντας με γιγάντιες πινακίδες οποιοδήποτε θέαμα θα μπορούσε να προκαλέσει αμηχανία, όπως ετοιμόρροπα σπίτια ή γειτονιές με φτωχικά σπίτια.

Αυτές οι εργασίες καλλωπισμού γίνονται ώστε η πρωτεύουσα της Τουρκίας να κάνει καλή εντύπωση στους οι επικεφαλής κρατών και τις αντιπροσωπείες 32 χωρών – ανάμεσά τους ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ—που αναμένοντα από την Τρίτη στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, καταγγέλλει η αντιπολίτευση και οι κάτοικοι της πόλης.

Λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας που θα τεθούν σε ισχύ, πολλοί μεγάλοι οδικοί άξονες θα παραμείνουν κλειστοί τις δύο ημέρες που θα διαρκέσει η σύνοδος, αναγκάζοντας τους κατοίκους της Άγκυρας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και κάποιους εμπόρους να κλείσουν προσωρινά τα καταστήματά τους.

Εξάλλου από τις 28 Ιουνίου ως το πέρας της συνόδου, στις 8 Ιουλίου, απαγορεύεται οποιαδήποτε συγκέντρωση ή διαδήλωση στην τουρκική πρωτεύουσα.

«Η Άγκυρα έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε ανοικτή φυλακή (…). Όλη η πρωτεύουσα έχει παραλύσει προκειμένου να διευκολυνθεί η διέλευση κάποιων επίσημων αυτοκινητοπομπών», διαμαρτυρήθηκε ο συμπρόεδρος του αντιπολιτευόμενου, φιλοκουρδικού κόμματος Λαϊκής Ισότητας και Δημοκρατίας (DEM) Τουντσέρ Μπακιρχάν.

«Λένε ακόμη ότι θα κλείσουν τα πάρκα ώστε ένας πρόεδρος να μπορέσει να κάνει εκεί τζόκινγκ! Οι κάτοικοι αντιμετωπίζονται σαν ανεπιθύμητοι στην ίδια τους την πόλη», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις φήμες – που έχουν διαψευστεί—για το κλείσιμο κάποιων πάρκων της Άγκυρας προκειμένου να κάνει το πρωινό του τρέξιμο ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Κλειστά καταστήματα

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, οι προετοιμασίες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένης της ανακαίνισης ενός στρατιωτικού αεροδρομίου και της κατασκευής νέων δρόμων, κόστισαν περισσότερα από 11 δισ. τουρκικές λίρες (πάνω από 205 εκατ. ευρώ).

Οι αρχές παρουσιάζουν τα έργα αυτά ως επενδύσεις που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των υποδομών της πρωτεύουσας.

Λουκούμια στα ταξί

Η Τουρκική Ομοσπονδία Οδηγών Ταξί από την άλλη άδραξε την ευκαιρία: επέβαλε στους οδηγούς να φορούν γκρι παντελόνι και λευκό πουκάμισο και σχεδίασε μια εκστρατεία γοητείας για τους επισκέπτες.

«Θα προσφέρουμε στους πελάτες μας νερό, λουκούμια και κολόνια για να δείξουμε την τουρκική φιλοξενία», ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεχμέτ Γιγκινέρ.

Εξάλλου για πρώτη φορά θα πραγματοποιούν περιπολία στην Άγκυρα έφιπποι αστυνομικοί, ενώ έκλεισαν λακκούβες στους δρόμους, τα πεζοδρόμια βάφτηκαν και τα καλύμματα φρεατίων προσαρμόστηκαν στο ίδιο ύψος με την άσφαλτο.