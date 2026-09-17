Τουρκία: Ο Οτσαλάν σε επιτροπή για την επίβλεψη του αφοπλισμού του PKK

Ο φυλακισμένος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), Αμπντουλάχ Οτσαλάν, θα λάβει μέρος στις εργασίες μιας υποεπιτροπής που έχει επωμιστεί την επίβλεψη του αφοπλισμού της κουρδικής ένοπλης οργάνωσης, ανακοίνωσε σήμερα ένας υψηλόβαθμος σύμβουλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το τουρκικό κοινοβούλιο ψήφισε στις αρχές Αυγούστου έναν νόμο, που χαρακτηρίστηκε ιστορικός από πολιτικούς παρατηρητές, για την επανένταξη στην κοινωνία των μαχητών του PKK, καίριο βήμα της συνεχιζόμενης διαδικασίας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί πάνω από τέσσερις δεκαετίες, έχοντας στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 50.000 ανθρώπους.

(AP Photo/Rashid Yahya)

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, συστάθηκαν τέσσερις υποεπιτροπές για να επιβλέψουν τη διάλυση του PKK, η οποία ανακοινώθηκε πέρυσι σε απάντηση έκκλησης του ιστορικού ηγέτη του, Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

Μία από αυτές τις υποεπιτροπές, που έχει οριστεί για την κατάθεση όπλων του PKK, θα φιλοξενήσει τον Οτσαλάν, αν και δεν θα του επιτραπεί να φύγει από τη φυλακή του, δήλωσε σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης ο Μεχμέτ Ουτσούμ, ανώτερος σύμβουλος του Ερντογάν.

Αυτό ήταν ένα αίτημα, μεταξύ άλλων, του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, που συμμετέχει στην ειρηνευτική διαδικασία που ξεκίνησε στα τέλη του 2024 από έναν ακροδεξιό σύμμαχο του Ερντογάν.

Ο νόμος που ψηφίστηκε στις αρχές Αυγούστου δεν ξεκαθαρίζει την τύχη του 77χρονου Οτσαλάν, ιδρυτή και ιστορικού ηγέτη του ένοπλου κουρδικού αυτονομιστικού κινήματος, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε απομόνωση από το 1999 στο νησί-φυλακή Ιμραλί, νότια της Κωνσταντινούπολης.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP