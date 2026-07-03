Τουρκία: Ο κωμικός Ντενίζ Γκοκτάς προφυλακίστηκε για προσβολή του Ερντογάν και των θρησκευτικών αξιών

Ένα τουρκικό δικαστήριο φυλάκισε την Παρασκευή τον κωμικό Ντενίζ Γκοκτάς εν αναμονή της δίκης του, για προσβολή του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και των θρησκευτικών αξιών, όπως προκύπτει από δικαστικό έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters, λίγες ημέρες αφότου οι εισαγγελείς άνοιξαν έρευνα σχετικά με ⁠δηλώσεις που είχε κάνει επί σκηνής.

Η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι είχε ξεκινήσει έρευνα, αφού εντόπισε αυτό που χαρακτήρισε ως εγκληματικές εκφράσεις σε περιεχόμενο που μοιράστηκε ο Γκόκτας στα κοινωνικά δίκτυα. Η αστυνομία τον συνέλαβε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, όταν επέστρεψε στην Τουρκία από ταξίδι στο εξωτερικό την Πέμπτη.

Famous Turkish comedian Deniz Goktas has been formally arrested for his viral sketch. The court charges include insulting the president and separately insulting the religious values of the society. pic.twitter.com/K817P5nRFy — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 3, 2026

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η έρευνα αφορά καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ο Γκοκτάς προσέβαλε θρησκευτικές αξίες κατά τη διάρκεια μιας παράστασης σταντ-απ στην Κωνσταντινούπολη την 1η Ιουνίου, στην οποία έκανε αναφορές στον Ερντογάν, το Κοράνι και τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Η παράσταση έγινε γρήγορα viral στο διαδίκτυο και, μέχρι την Παρασκευή, είχε συγκεντρώσει πάνω από εννέα εκατομμύρια προβολές στο YouTube, ενώ αποσπάσματα της διαδόθηκαν ευρέως στο X, στο Instagram και σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων.

Αρκετά μέλη του κυβερνώντος Κόμματος ΑΚΡ του Ερντογάν, καθώς και σύμβουλοι του Ερντογάν,επέκριναν τον Γκοκτάς στα κοινωνικά μέσα, κατηγορώντας τον ότι χλεύαζε τον Ερντογάν και το Κοράνι.

Σε δήλωσή του προς την αστυνομία, οΓκοκτάς αρνήθηκε τις κατηγορίες, λέγοντας ότι τα αστεία του δεν αποτελούσαν προσβολή κατά των θρησκευτικών αξιών ή του Κορανίου, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Haberturk. Είπε επίσης ότι ο χαρακτηρισμός του Ερντογάν ως «δικτάτορα» ήταν ένας πολιτικός ορισμός και όχι προσβολή.

Μετά από εικασίες ότι είχε εγκαταλείψει την Τουρκία για να αποφύγει τη δίωξη, ο Γκοκτάςδήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό για διακοπές και σκόπευε να επιστρέψει.

«Σκοπεύω να περάσω πολλά ακόμη χρόνια στην Τουρκία και αν προκύψει κάποια κατάσταση που απαιτεί την παρουσία μου, θα επιστρέψω με την επόμενη πτήση», έγραψε στο Χ.

merhabalar,

bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler,… — Deniz Göktaş (@idgoktas) June 28, 2026

Πηγή: Reuters