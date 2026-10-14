Τουρκία: Με ξύδι ξέπλυναν πλατεία μετά από συγκέντρωση Κούρδων – «Θα την πλένουμε 40 ημέρες»

Εντολή να καθαριστεί με ξύδι και νερό πλατεία στην Τουρκία όπου πραγματοποίησαν συγκέντρωση Κούρδοι υπέρ του Οτσαλάν, έδωσε τοπικό στέλεχος με αποτέλεσμα το φιλοκουρδικό κόμμα DEM να καταθέσει μήνυση σε βάρος του για ρατσιστική συμπεριφορά.

Το περιστατικό σημειώθηκε συγκεκριμένα στην Πλατεία Απεραντοσύνης, στην περιοχή Μεντεσέ της Μούγλα, όπου το DEM είχε πραγματοποιήσει εκδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

«Θα την πλένουμε επί 40 ημέρες»

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Πλατεία Απεραντοσύνης, στην περιοχή Μεντεσέ της Μούγλα, όπου το DEM είχε πραγματοποιήσει εκδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος του κόμματος Φατίχ Κοτζαμπιγίκ, «Έδωσα εντολή στην οργάνωσή μου. Θα πλένουμε αυτό το μέρος επί σαράντα ημέρες με ξιδόνερο και αραβικό σαπούνι. Μόνο έτσι μπορεί να καθαριστεί».

«Η τιμή του κουρδικού λαού δεν μολύνεται από το ξιδόνερό σας»

Η βουλευτής και μέλος της αντιπροσωπείας του DEM στις συνομιλίες για το Κουρδικό Περβίν Μπουλντάν κατήγγειλε την ενέργεια ως ρατσιστική.

«Η τιμή του κουρδικού λαού δεν μολύνεται από το ξιδόνερό σας. Όσοι ασκούν πολιτική με μίσος, διακρίσεις και ρατσισμό θα καταγραφούν στην ιστορία με τη δική τους ντροπή», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Νέου Κόμματος Πρόνοιας Σουάτ Κιλίτς αποδοκίμασε την ενέργεια διευκρινίζοντας ότι αποτελεί μεμονωμένη πρωτοβουλία του τοπικού στελέχους και όχι επίσημη θέση του κόμματος.